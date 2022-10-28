Ароматний розмарин родом з Середземномор'я почали застосувати ще у давнину, як лікувальний засіб. За цей час пахуча трава перекочувала з аптечки на кухню і вдосконалила страву не одного шеф-кухаря.

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До чого додати розмарин

Розмарин для страв підійде як в сушеному, так і у свіжому вигляді. Застосувати гоструваті листочки з вираженим хвойним запахом можна у дуже різних стравах. Багато хто полюбив цю приправу саме за специфічний запах, який можна використовувати для нейтралізації неприємних ароматів маринаду. Ароматна трава доповнить букет дичини, кролика, баранини, свинини, птиці, і тут йдеться не лише про запах, а й про смакові якості.

Маленька щіпка сушеного розмаринового листя може кардинально змінити палітру ароматів і смаків в кращу сторону. Приправа гарно смакує з грибами та овочами, які ви готуєте на грилі, капустою, яку ви квасите, чи іншими зимовими заготовленнями. Для таких випадків краще використовувати свіжу альтернативу, додаючи у баночку цілу гілочку приправи.

До речі, розмарин також додають і під час приготування м'яса та інших страв на вогні, аби надати запаху диму хвойної свіжості. Не бійтесь кидати його прямо на вугілля, або ж залишати на скибках м'яса.



Розмарин доповнить смак м'яса / Фото Pexels

Не бійтесь паралельно експериментувати і з іншими улюбленими спеціями, це ніяк не зіпсує страву, адже розмарин вважається "дружнім" доповнювачем. Особливо гарно він смакує у тандемі прованських або італійських трав.

Приправа гарно доповнить смак яєць, сиру і овочів, піци чи пасти, рагу, салату, овочевого супу чи соусу. Не обійшов розмарин стороною і алкогольні напої, у які теж частенько додають ароматні гілочки.

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Яка користь розмарину



Чим корисний розмарин / Фото Pexels