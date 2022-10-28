Сьогодні ми розповімо вам про три фрукти, залишки яких є дуже корисні. Їх не обов'язково їсти завжди, але про поживність знати варто.

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Фрукти, які варто їсти зі шкіркою

Цитрусові

Цитрусові шкірки можна використовувати в багатьох рецептах, таких як смажені овочі та м’ясні страви. А можна відварити цедру і зробити з неї цукати.

Залишки цитрусових також насичені вітаміном С, який покращує імунну систему; кальцієм і антиоксидантними флавоноїдами. Навіть невелика кількість шкірки має високу харчову цінність.

Лимон споживайте зі шкіркою / Фото Unsplash

Ківі

Шкірка ківі дуже поживна. Вона містить набагато більше антиоксидантів, антибактеріальних і протиракових елементів, ніж сама м'якоть.

Деякі люди, можливо, не захочуть спробувати саму шкіру, тому її можна змішати в смузі. Ви навіть не помітите, що шкірка там є.

Шкірка ківі ще корисніша, ніж сам фрукт / Фото Unsplash

Банани

Багато хто не знає, що бананова шкірка – це їстівна, дуже поживна закуска, яка містить багато вітаміну B6, B12, калію та магнію. Вона також містить різні біоактивні сполуки, такі як поліфеноли та каротиноїди.

Перш ніж їсти бананову шкірку, добре її вимийте, тому що на ній можуть залишитися пестициди, які застосовувати під час вирощування фруктів. Шкірку можна їсти сирою, вареною, змішувати з іншими фруктами.

Не викидайте шкірку від бананів / Фото Unsplash

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