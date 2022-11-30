Неодмінно з зеленню варто експериментувати та включати все нові види у раціон. Чому корисний щавель, розповідаємо далі.

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Чим корисний щавель

Допомагає схуднути

Щавель відомий своєю низькою калорійністю, він наситить організм, але не завдасть шкоди фігурі: у 100 грамах листя всього 22 калорії. Листя можна додавати у салати, супи та навіть соуси.

Захищає клітини

Щавель слугуватиме надійним захисником для ваших клітин від руйнувань. Це завдяки поліфенольним сполукам, що є натуральними антиоксидантами. Дія полягає у зменшенні кількості агресивних вісників старіння вільних радикалів, які пошкоджують клітини організму.

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Насичує вітамінами та мінералами

У складі зеленого листя є 7 важливих вітамінів: А, Е, К, групи В2 та В6, С. Цей унікальний мікс насичує організм необхідними компонентами, покращує стан судин, згортання крові, стимулює вироблення жовчі та корисний для зору. Свіже листя щавлю багате корисними мікро- та макроелементами: у 100 грамах міститься 20% добової норми заліза, 15% калію та 7% кальцію.



Обов'язково додавайте щавель у свій раціон / Фото Pexels

Захищає серцево-судинну систему

Це результат, який ви можете отримати від споживання щавлю, варто винести в окремий пункт. Листя щавлю використовують не лише у корисному раціоні, але й для виготовлення медикаментів, які знижують тиск та нормалізують роботу судин. Все завдяки дії, яка розширює судини, знижує ризик утворення тромбів і помічна при гіпертонії.

Захищає від бактерій та вірусів

Це ще й гарна профілактика багатьох недуг. Щавель захищає тіло від збудників грипу та герпесу завдяки вмісту у складі проціаніду. Також із ним вам не буде страшна кишкова паличка.