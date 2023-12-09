Чай – це один з найбільш популярних напоїв в усьому світі. І незалежно від того, чи ви п'єте зелений, чорний чи улун, вони всі виготовляються із однієї рослини. Проте під час виготовлення саме зеленого чаю його листя пропарюють, щоб запобігти ферментації. Дієтологиня Джулі Аптон розповіла про корисні властивості цього виду чаю.

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Може покращити шкіру

Одне з недавніх досліджень показало, що поліфеноли, які містяться у зеленому чаї, можуть захистити шкіру від ультрафіолетових променів, а значить, і від меланоми та від немеланомного раку шкіри. Ці ефекти науковці спостерігали як від місцевого застосування, так і від пиття напою.

та це не перше відкриття пов'язане з зеленим чаєм та здоров'ям шкіри. Більш ранні дослідження показують, що цей напій може також допомогти з акне, розацеа та іншими проблемами зі шкірою.

Містить багато антиоксидантів

В зеленому чаї міститься набагато більше корисних катехінів, аніж в чорному чи улуні – саме через те, що він неферментований. А катехіни – це підкатегорія флавоноїдів, що природно містяться у листі рослин.

Знайти ці антиоксиданти можна і в інших здорових продуктах: наприклад, у яблуках, ягодах та какао.

Зелений чай корисний для мозку

Якщо ви шукаєте способи, якими зможете підтримувати свої когнітивні здібності у старшому віці, зелений чай може стати одним із непоганих варіантів. Рів у тому, що він справді може покращити як пам'ять, так і інші розумові здібності.



Зелений чай може покращити когнітивні здібності / Фото Pexels

Корисний для серця

Коли йдеться про здоров'я серця, важко знайти більш корисний напій, аніж зелений чай. Поліфеноли катехіни, що містяться у ньому, можуть покращувати загальний рівень холестерину, який є основним фактором ризику серцевих захворювань.

Дослідження показують, що споживання 5 чашок зеленого чаю щодня може на 26% знизити ймовірність інфаркту та інсульту.