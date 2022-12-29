Багатьом людям важко відмовитися від майонезу, адже це досить смачний соус. Але якщо ви навчитеся готувати його вдома, то потреби купляти шкідливий магазинний не виникне.

До того ж є багато інших замінників майонезу, які можна використовувати, заправляючи салати, м'ясо, картоплю тощо.

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Домашній майонез

Ось рецепт, за яким ви можете самостійно приготувати домашній майонез, використовуючи яйця та кілька інших простих інгредієнтів.

Що знадобиться:

1 яєчний жовток;

230 мілілітрів оливкової олії;

1 столова ложка лимонного соку;

сіль.

Приготування

Збийте разом лимонний сік і яєчний жовток. Повільно додайте оливкову олію та продовжуйте збивати, поки вона добре не з'єднається. Приправте сіллю за смаком.

Спробуйте приготувати домашній майонез / Фото Unsplash

Сметана

Сметана може додати чудового смаку майже будь-якому рецепту, який потребує майонезу. Вона також містить вітамін А, рибофлавін і вітамін В12.

Спробуйте додавати сметану в салати, соуси, бутерброди та пасти.

Песто

Песто – це популярний пастоподібний соус із кедрових горіхів, базиліка, часнику, сиру та оливкової олії.

Хоча він має більш горіховий смак, ніж майонез, ви можете використовувати його в певних рецептах, щоб збільшити споживання вітаміну Е, вітаміну К, марганцю та корисних мононенасичених жирів.

Замість майонезу песто можна додавати до макаронів, бургерів, обсмажених овочів тощо.

Грецький йогурт

Хоча грецький йогурт є улюбленою стравою для сніданку, він також чудово замінює майонез у багатьох рецептах.

Грецький йогурт не тільки багатий білком, але й чудовим джерелом мікроелементів, враховуючи фосфор, вітамін А, кальцій і цинк. Його можна використовувати як заправку до салатів.