Багатьом людям важко відмовитися від майонезу, адже це досить смачний соус. Але якщо ви навчитеся готувати його вдома, то потреби купляти шкідливий магазинний не виникне.
До того ж є багато інших замінників майонезу, які можна використовувати, заправляючи салати, м'ясо, картоплю тощо.
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Домашній майонез
Ось рецепт, за яким ви можете самостійно приготувати домашній майонез, використовуючи яйця та кілька інших простих інгредієнтів.
Що знадобиться:
- 1 яєчний жовток;
- 230 мілілітрів оливкової олії;
- 1 столова ложка лимонного соку;
- сіль.
Приготування
Збийте разом лимонний сік і яєчний жовток. Повільно додайте оливкову олію та продовжуйте збивати, поки вона добре не з'єднається. Приправте сіллю за смаком.
Спробуйте приготувати домашній майонез / Фото Unsplash
Сметана
Сметана може додати чудового смаку майже будь-якому рецепту, який потребує майонезу. Вона також містить вітамін А, рибофлавін і вітамін В12.
Спробуйте додавати сметану в салати, соуси, бутерброди та пасти.
Песто
Песто – це популярний пастоподібний соус із кедрових горіхів, базиліка, часнику, сиру та оливкової олії.
Хоча він має більш горіховий смак, ніж майонез, ви можете використовувати його в певних рецептах, щоб збільшити споживання вітаміну Е, вітаміну К, марганцю та корисних мононенасичених жирів.
Замість майонезу песто можна додавати до макаронів, бургерів, обсмажених овочів тощо.
Грецький йогурт
Хоча грецький йогурт є улюбленою стравою для сніданку, він також чудово замінює майонез у багатьох рецептах.
Грецький йогурт не тільки багатий білком, але й чудовим джерелом мікроелементів, враховуючи фосфор, вітамін А, кальцій і цинк. Його можна використовувати як заправку до салатів.