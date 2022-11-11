В середньому людина працює від 40 до 50 годин на тиждень. Науковці зазначають, що показники, які перевалюють за значення 45, вже шкідливі для здоров'я. Негативний вплив ви відчуєте на всіх рівнях: фізичному та психічному.

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Чим небезпечне перенавантаження

Депресія

Працювати, ігноруючи потреби організму у відпочинку, – це наражати себе на проблеми із психічним здоров'ям. І коли вам здається, що фізично ви ще здатні впоратись із навантаженням, а психіка відмовляється слухати вас та вперто прокрастинує, чекайте у гості депресію. Її передвісниками є стрес, відчуття тривоги, поганий настрій та проблеми з харчуванням. Про те, як розпізнати та діяти при депресії, ми розповідали тут.

Більше шкідливих звичок

Тривала та виснажлива робота спонукає до бодай якогось розвантаження, навіть шкідливого. Так у людей з довгим графіком роботи з'являється залежність від кави, солодкого чи тютюну. Захистити себе від небажаних звичок можна дуже легко – робіть перерви під час роботи, аби дати можливість тілу та розуму перемикнутись.

Коливання ваги

Аби "отримати" цей симптом, варто перше "заслужити" емоційне вигорання. На практиці це підтвердило дослідження. Вчені вияснили, що вигоряння призводить до розладів хворої поведінки, що тягне за собою зайві кіло. Найчастіше вага зростає через емоційне переїдання та малорухомий спосіб життя.



Перенавантаження призводять до переїдання / Фото Pexels

Проблеми зі сном

Робочий день тривалістю у вічність, стрес, тривога та ще й проблеми зі сном на додачу. Якщо вам складно відволіктись від робочих завдань навіть у ліжку, спробуйте більше гуляти. Так ви зможете "охолодити" свій мозок, дати змогу йому опрацювати всю інформацію та заспокоїтись. Після вечірньої прогулянки сон нагляне до вас куди швидше.

Проблеми з соціумом

На жаль, поєднати понаднормову роботу з особистим чи соціальним життям складно. І навіть у вільну від завдань хвилину бажання зустрічатись із друзями з'являється рідко. Вчені Корнельського університету довели, що люди, які працюють понаднормово, на 30% частіше стикаються із сімейними конфліктами. Втрачаючи можливість провести час з рідними та друзями, ви втрачаєте неоціненну підтримку.

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Страждає навіть серце

Цей факт також підкріплює дослідження: ризик серцевих захворювань зростає до 67% у людей, які працюють більше 7 – 8 годин на день. Зокрема, проблеми виникають на фоні підвищеного кров'яного тиску, який спостерігають у завзятих працівників, які частенько затримуються на роботі.