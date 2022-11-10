Експерти пояснюють, що хорошим вважається той сон, після якого ви почуваєтесь бадьорими. То чому ж виникає втома після тривалого відпочинку, розповідаємо далі.

Цікаво Як довго слід тренуватися, щоб спалити калорії після улюблених солодощів

Втома після сну

Чимало з вас напевне пробували "відіспатись" на вихідних, а в результаті після тривалого сну почувались гірше, ніж після раннього прокидання серед тижня. Експерт зі сну та автор книги "Зробіть сон своєю суперсилою: посібник до здоров'я, щастя та продуктивності" Роберт Рой Брітт зазначає, що відчуття втоми протягом дня може означати погану ефективність сну.

Серед симптомів таких негараздів також буде складний ранковий підйом, млявість, розгубленість або дратівливість у другій частині дня. Якщо проблеми зі сном набудуть хронічного характеру, ви ризикуєте зіткнутись з такою ж хронічною втомою.



Важлива якість, а не тривалість сну / Фото Pexels

Річ у тім, що якісний сон – це не лише про тривалість. Ваш нічний відпочинок складається з 4 циклів, які постійно повторюються. Найважливішим є глибокий сон, під час якого відбувається повільна, але потужна діяльність мозку, вивільняються гормони та відновлюються органи і тканини тіла.

Під час фази швидкого сну вся інформація здобута протягом дня конвертується у спогади, а зайве – відсіюється. Саме на цьому етапі ви можете бачити сни. При порушеннях фаз, страждають і процеси відновлення. Тож навіть якщо ви спите більше рекомендованої норми, організм все одно не відновлюється належним чином.

Що таке біорегуляційний підхід у лікуванні та коли він може працювати краще, ніж протокольна терапія: дізнайтесь про здоровий підхід до лікування захворювань тут.

Важливо також розуміти, що тривалість сну – це не час проведений в ліжку. Завжди залишайте собі годину на вечірні та ранкові ритуали – це дозволить вам легше заснути та прокинутись. Для дорослих рекомендовано спати 7 – 8 годин. Якщо ж ви приділяєте нічному відпочинку менше ніж 6 годин, то свідомо наражаєте себе на низку небезпечних недуг.

Експерти також зазначають, що існують способи виміряти якість сну в домашніх умовах за допомогою певних гаджетів, проте такий контроль може лише погіршити становище. Трекери, які визначають тривалість та якість сну на різних стадіях, можуть призвести до певної одержимості відстеження сну, що змушує людину стресувати.

На жаль, надмірний самоконтроль і самоперевірка вашого сну за допомогою пристрою для відстеження сну може погіршити ситуацію, так само як надмірний самоконтроль ваги може викликати у людей розлади харчової поведінки. Важливо мати загальне уявлення про свій сон, але не потрібно щоденно перевіряти його протягом тривалого часу,

– пояснює доктор Вільям Макколл, очільник кафедри психіатрії та здорової поведінки в медичному коледжі Університету Августи в Джорджії.

Як покращити якість сну



Не забувайте про прогулянки та фізичні вправи / Фото Pexels