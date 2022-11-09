При виборі парфумів вчені з лабораторії Procter & Gamble рекомендують спиратись на риси характеру та ваші цілі. Вони встановили, що від запаху, який ви оберете в магазині, може змінитися навіть стан розуму.

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Парфуми здатні впливати на емоції та відчуття, адже рецептори в носі першими розпізнають аромати і відправляють відповідні імпульси в лімбічну систему – область мозку, що відповідає за емоції, поведінку і мотивацію. Тож правильний запах підкріпить ваші денні плани, доповнить ніжний образ чи впевнений погляд, подарує енергію чи бажане розслаблення. Більше про дію різних ароматів на організм розповідаємо далі.

Як парфуми впливають на емоції

Відчуття комфорту

Приємний запах, який дарує відчуття винагороди та задоволення, – це ваніль. Гарний асоціативний ряд пов'язаний з дитинством, адже компонент часто додають у морозиво, печиво та смачні тортики. До того ж вчені підкреслюють, що запах ванілі найбільше схожий на запах грудного молока, що дарує тілу особливий заспокійливий ефект.

Спокуса

З цим таємничим запахом з нотками афродизіаків асоціюють білі квіти. Віддавати перевагу варто туберозам, які містять молекули індоли. Саме їх часто зустрічаються у тваринних феромонах. При потраплянні відповідного запахового імпульсу в мозок, він сприймається як маркер привабливості та сексуального збудження.

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Спокій



Лаванда заспокоює / Фото Pexels

Принесе спокій у ваш шалений щоденний ритм ніжна фіолетова лаванда. У складі цієї квітки міститься ліналол, який також використовують як заспокійливий засіб. У пригоді стануть і трояндові аромати, які позитивно впливають на симпатичну нервову систему.

Енергія

Підкріпить ваші цілі заохочувальний та яскравий розмарин. Все завдяки природному монотерпеновому тимолу. Помічним тонізувальним компонентом також буде м'ята, яка покращує фізичну витривалість.