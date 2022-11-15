Працювала над відкриттям міжнародна група вчених з Університету Міссурі. Про всю небезпеку вітаміну В3 та його дію на організм, розповідаємо далі.

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Вітамін В3 може призвести до раку

Чимало людей бездумно щодня вживають вітамінні добавки, помилково вважаючи, що ті принесуть лише користь організму. Вчені вирішили дослідити, як на практиці працює вітамін В3, і були шоковані. Дослідники виявили, що нікотинамід рибозид, який є у складі добавки, – це небезпечний канцероген.

Його у складі є чимало, тож точно вистачить на те, щоб збільшити ризики розвитку раку молочної залози та навіть призвести до метастазування раку в мозок. Виявили небезпечний канцероген за допомогою біолюмінесцентної візуалізації. Ця методика дозволяє точно визначати рівні речовини в організмі без проведення аналізів.



Вживати вітамін В3 – небезпечно / Фото Pexels

Кількості нікотинаміду, які були у складі вітамінів, не тільки збільшують ризики раку, а й провокують метастазування пухлин у мозок. Цей етап є особливо небезпечним, адже хвороба набуває смертельного характеру, оскільки ефективних способів лікування немає.

Керівницю дослідження Олену Гоун до експериментів метаболізму пухлин підштовхнула смерть батька, який хворів на рак.

Не всі види раку однаково проходять у всіх, особливо з погляду метаболічних ознак. Часто рак може навіть змінити свій метаболізм до або після хіміотерапії,

– говорить керівниця дослідження Олена Гоун.

Дослідниця сподівається знайти нові та більш дієві методи лікування онкозахворювань.