Морквяний сік не тільки багатий калієм і вітаміном С, але також містить багато провітаміну А. Вважається, що вживання морквяного соку зміцнює імунітет і покращує здоров'я очей і шкіри.

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Які переваги морквяного соку

Покращує зір

Одна чашка морквяного соку містить понад 250% добової норми вітаміну А, в основному у формі каротиноїдів провітаміну А, таких як бета-каротин.

Вітамін А життєво важливий для здоров'я очей. Деякі дослідження пов'язують споживання фруктів і овочів, які містять провітамін А, зі зниженням ризику сліпоти та вікових захворювань очей.

Ба більше, морквяний сік є чудовим джерелом лютеїну та зеаксантину, двох інших каротиноїдів, які захищають очі від шкідливого світла.

Які корисні властивості має морквяний сік / Фото Unsplash

Зміцнює імунітет

Вітаміни А і С, які містяться в морквяному соку, діють як антиоксиданти та захищають імунні клітини від пошкодження вільними радикалами.

Крім того, цей сік є багатим джерелом вітаміну B6, що забезпечує 30% добової норми в 1 чашці. Вітамін B6 не тільки необхідний для оптимальної імунної відповіді, але його дефіцит також пов'язаний із ослабленням імунітету.

Покращує стан шкіри

Одна чашка морквяного соку забезпечує понад 20% добової норми вітаміну С, водорозчинної поживної речовини, необхідної для виробництва колагену. Ця сполука є найпоширенішим волокнистим білком у вашому тілі, що забезпечує еластичність і міцність шкіри.

Крім того, вітамін С діє як антиоксидант, захищаючи шкіру від пошкодження вільними радикалами.

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