Проте вчені знайшли ще одну причину боятись коливань температур, адже ця недуга може бути смертельною. Про ще один фактор впливу на організм та нове дослідження розповідаємо далі.

Цікаво Що варто знати про біль у спині: причини його виникнення та лікування

Чим небезпечні холод та спека

Нове дослідження показує, що надзвичайно високі або низькі температури можуть пришвидшити вашу смерть. Особливо вони небезпечні для людей, які мають захворювання серцево-судинної системи. Зокрема вам загрожує ішемічна хвороба серця, інсульт, серцева недостатність чи аритмія.

Серцево-судинні захворювання є однією з головних причин смертей у світі. Саме тому вчені взялись за пошуки зв'язків з різними факторами, які можуть спровокувати ускладнення. Вони проаналізували дані про причини 32 мільйонів смертей від серцево-судинних захворювань, які сталися в період з 1979 по 2019 рік у 27 країнах.

Вияснилось, що серед кожної 1000 зареєстрованих смертей від серцево-судинних захворювань були ті, які спровокувала саме погода:

у надзвичайно спекотні дні 2,2 додаткових смертей;

в екстремально холодні дні 9,1 додаткових смертей.



Холод може спровокувати серцеві хвороби та смерть / Фото Pexels

"Кожну сотню смертей від серцево-судинних захворювань можна віднести до екстремальних температурних днів і температури. Ефекти були більш вираженими при розгляді смерті від серцевої недостатності. Хоч ми не знаємо причини, це можна пояснити прогресуючою природою серцевої недостатності як захворювання, що робить пацієнтів сприйнятливими до впливу температури", – вважає співавтор дослідження Хайтам Храйша.

Тобто головною причиною чутливості до температур була серцева недостатність, з якою кожна 4 людина повертається до лікарні протягом 30 днів після виписки, і лише 20% пацієнтів живуть довше 10 років після встановлення діагнозу.

У вас є своя зброя проти захворювань: який буває імунітет та чим його варто "годувати" – дізнайтесь все про захист організму від вірусів тут.

Як впливають зміни клімату

Дослідники під час пошуку зв'язків між причинами смертей та погодними змінами брали до уваги значні коливання як гарячих, так і холодних температур. Це дозволило передбачити, як зміни клімату можуть вплинути на здоров'я населення в майбутньому. Зокрема, до уваги брали температури до -15, та рекордно високі – аж до +40.