Головна підступність у тому, що багатьма шановані краплі не лікують ні серце, ні ниркову кольку, ні печінку, ні безсоння. То від чого ж "врятують" ці ліки.

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Що лікує корвалол

Перш за все варто розібратись у складі. Виготовляють краплі із засобу, який у світі визнаний жорстким наркотиком – фенобарбіталу або люміналу. Колись, у далекому 1912 році, він вважався найпопулярнішим седативним засобом в Європі. Загроза у тому, що у "заспокійливого" препарату було безліч протипоказань, а самогубці любили використовувати компонент люмінал, як надійний спосіб підбити підсумки невдалого життя.

Ще один компонент – етілбромізовалеріанат по-науковому або сивуха по-народному, тобто відходи спиртового виробництва. Рідина складається зі суміші спиртів – ізоамілового, ізобутилового і пропилового.



Корвалол не лікує / Фото Pexel

Секрет у тому, що корвалол не лікує, він заспокоює. Тож приймаючи чудодійні краплі ви лікуєте не хвороби серця, а самотність, сум чи страх, які нібито викликають болі. Підступність цього препарату ще й у тому, що з роками ефект поступово зменшується, тож капати доводиться все більше. Чимало людей стали настільки залежними від корвалолу, що випивають по бульбашці в день.

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Миттєві побічні ефекти від застосування крапель – це лише незначна проблема, адже масштаби наслідків після тривалого споживання будуть куди більшими. І це не тільки порушення роботи печінки, нирок та інших важливих органів, а й проблеми з пам'яттю та депресії.

Різка відмова від препарату пропонує вам ближче познайомитись із синдромом відміни, який за симптоматикою нагадує знану в народі "білу гарячку": чекайте на безсоння, тривогу та галюцинації.

У етілбромізовалеріаната теж є "подарунок" для вас. Він накопичується в організмі і може спричинити отруєння бромом, що також призводить до захворювання органів дихання, алергії, порушень в статевій сфері, хронічних болів та іншого.