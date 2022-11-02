Головне завдання антиоксидантів – боротьба з вільними радикалами, які пошкоджують ДНК, ліпіди та білки. Про особливість антиоксидантів та вічну молодість читайте далі.

Цікаво 5 корисних продуктів, які насправді не низькокалорійні, як ми думаємо

Звідки беруться вільні радикали

Антиоксиданти – це сполуки, які нейтралізують дію вільних радикалів. Нумо розбиратись, звідки ці вісники старіння та хвороб беруться в тілі. Всі здорові молекули в організмі людини мають парну кількість електронів. Відхиленнями від норми вважаються молекули з непарними електронами, тобто вільні радикали. Вони снують по всьому тілу у пошуках пари, а коли знаходять здорову молекулу, крадуть собі електрон.

Таким чином вільний радикал стає здоровою молекулою, а колись здорова молекула стає радикалом – запускається ланцюгова реакція. Тут у дію вступає антиоксидант, який щедро ділиться з вільними радикалами електроном, якого бракує, тож він перетворюється в здорову молекулу і ланцюгова реакція припиняється.



Куріння збільшує кількість вільних радикалів / Фото Pexels

Звісно, вільні радикали почасти потрібні вашому тілу, але їхня надмірна кількість неодмінно нашкодить організму. Розглянемо, що сприяє утворенню вільних радикалів:

куріння або вдихання диму;

вплив повітря з хімічними викидами (від автомобілів, заводів, продуктів горіння);

радіоактивне випромінювання;

дія ультрафіолету;

потрапляння в організм шкідливих речовин з їжею.⠀

Шкідливі звички провокують збільшення вільних радикалів, а ті вміло пришвидшують процес старіння, особливо шкіри, зростають ризик серцево-судинних захворювань, хвороб печінки, утворення пухлин, хвороб кісток та суглобів, щитовидної залози та вікових захворювань.

Звісно, варто мінімізувати шкідливі звички, але надати швидку допомогу організму зможуть і антиоксиданти.

Під час лікування запалення важливо підтримати організм, не нашкодивши іншим органам. Як можна позбутися запалення, дізнайтесь у нашому матеріалі.

Де шукати антиоксиданти



Додайте антиоксиданти у раціон / Фото Pexels

Вітамін С

Він подбає про здоров'я серцево-судинної системи, яка піддається негативному впливу вільних радикалів. Додайте у раціон броколі, кольорову і брюссельську капусту, помідори, апельсини, лимони.

Вітамін Е

Цей вітамін захистить вашу шкіру, покращить стан волосся, подбає про зір та здоров'я слизових оболонок. Велика кількість вітаміну Е є в авокадо, шпинаті, горіхах, рослинних оліях.

Селен

Селен несе відповідальність за імунну систему, метаболізм та регенерацію клітин. Його варто шукати в морській капусті, рибі, яловичині, коричневому рисі, горіхах та бобових.

Лікопен

А цей компонент подбає як про інтелектуальні, так і про фізичні складові. До того ж він захищає організм від пестицидів та покращує зір. Аби підтримувати його в організмі, майте під рукою моркву, гарбуз, броколі, абрикоси, шпинат та апельсини.

Катехін

Достатньо чашки чаю та жмені сезонних ягід, щоб захиститись від вірусних та інфекційних хвороб.