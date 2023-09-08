Картопля на перший погляд може здатися досить безпечним овочем, проте насправді вона може серйозно вплинути на ваш організм, і не завжди найкращим чином. Чимало людей їдять її щодня і навіть не замислюються про ризики, на які наражають себе.

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Як картопля впливає на організм

Ви могли про це не знати, проте картопля може дуже стрімко підвищити рівень цукру в крові та сприяти збільшенню ваги. Саме тому, якщо ви дотримуєтеся дієти з низьким вмістом вуглеводів, вам варто уникати її.

Окрім того, картопля – пасльоновий овоч, а це значить, що у ній містяться глікоалкалоїди, які сприяють розвитку кишкової проникності. Також цей коренеплід може призвести до розладів травлення та болю у суглобах.

Вважається, що негерметичний кишківник, який може спричинити вживання великої кількості картоплі, може викликати аутоімунну реакцію: різні білки, які повинні залишатися у травному тракті, потрапляють у кров, і тоді організм атакує їх у відповідь.

Також, виявляється, картопля може призвести до того, що ви наберете кілька зайвих кілограмів. Особливо сильно вживання цього продукту впливає на окружність талії у жінок, тож будьте уважні щодо вживання овочу.



Картопля може завадити схудненню / Фото Pexels​

Не можна забувати й про те, що картопля – один з тих овочів, які часто вирощують генетично модифікованими, щоб досягти кращих врожаїв. Рідко, але у деяких людей може бути й алергія на картоплю, про це розповідає докторка Дебора Салліван.

Якщо у людини є алергія на картоплю, її імунна система несприятливо реагує на специфічні сполуки в картоплі, які можуть включати пататин або соланін. Люди з алергією на картоплю часто мають перехресну чутливість до інших речовин, які містять подібні алергени до тих, що є в картоплі,

– поділилася Салліван.

Проте уникати картоплі у раціоні може бути не так-то й просто, адже цей овоч міститься у багатьох продуктах як прихований інгредієнт.