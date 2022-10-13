Пропонуємо кілька фактів, які доведуть, що спати "в чому мама народила" набагато корисніше для організму, та переконають вас відмовитися від звички одягатися до сну.

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Міцніший сон

Під час сну всі органи, системи і тіло загалом охолоджуються. Піжама ж створює для цього бар'єр: додатковий шар тканини зберігає та затримує тепло, що робить сон більш чутливим. Оголивши шкіру, ви даєте собі більше шансів на розслаблення та відновлення.

Покращення лібідо

Сон з оголеним тілом також позитивно впливає на стосунки з партнером, зокрема й на інтимне життя. Відсутність одягу покращує тактильні відносини, що призводить до посилення збудження і спонукає до близькості. Більше інтиму – більше "гормону кохання" окситоцину, міцніші відносини та кращий емоційний зв'язок.

Цікавий факт: чоловікам особливо корисно спати без одягу, адже нижчі температури тіла сприяють покращенню репродуктивної функції.



Сон без одягу підвищує лібідо / Фото Pexels

Здоров'я шкіри

Під час сну без одягу відновлювальні процеси пришвидшуються, що збільшує вироблення колагену. Завдяки цьому гормону росту покращується стан шкіри: процеси загоєння запалень і травм прискорюються, а зморшки і пігментація зникають.

Схуднення

Ви будете здивовані, але одяг вночі заважає вам худнути. Коли температура тіла стає нижчою та нормалізується, це сприяє процесу вироблення коричневого жиру. Це здоровий компонент, який потребує дуже багато калорій, оскільки генерує тепло для процесу терморегуляції. Дослідження кажуть, що високий рівень коричневого жиру покращує контроль глюкози в крові і чутливість до інсуліну. Тож піжама буде лише зберігати тепло і зайві сантиметри на вашому тілі.



"Голий" сон може сприяти схудненню / Фото Pexels

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Зниження ризику розвитку інфекцій

Коли на тілі зверху ще один бар'єр тканини, утворюється сприятливе середовище для розвитку бактерій і грибків. Відсутність одягу сприяє кращій циркуляції повітря, температура знижується, зайва волога легко випаровується. Все це формує надійний захист від небажаних шкідників та шкірних захворювань.