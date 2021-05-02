Порада вставати з-за столу з відчуттям легкого голоду така ж шкідлива, як інтервальне голодування для непідготовленого організму. Річ в тім, що людина зі схильністю до переїдання, яким страждають більшість людей з ожирінням, – точно переїсть після такої рекомендації.

Закінчувати вживання їжі треба в стані ситості – залишкового почуття комфорту в шлунку і задоволення від їжі. При цьому можливість відчувати ситість і голод в дорослому віці дана не всім. Бувають випадки, коли людина не розуміє, як це – відчувати, що вона наїлася та їсть доти, поки не відчує важкість в шлунку.

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Інколи навпаки – відчуття голоду приходить дуже рідко, через що людина тривалий час не згадує про їжу. Таке частіше зустрічається у людей зі схильністю до зниженої маси тіла або у пацієнтів з обмежувальним харчовою поведінкою в анамнезі.

Причини розладу

Найчастіше відсутність почуття голоду та ситості пов'язана з дитинством та розвивається у тих, хто:

мав досвід надмірного контролю, пов'язаного з їжею;

стикнувся з закормлюванням;

їв через "шантаж" зі сторони батьків.

Що робити дорослим, які хронічно переїдають