Чим шкідлива порада їсти до відчуття легкого голоду: дієтологиня розвіяла популярний міф
Порада вставати з-за столу з відчуттям легкого голоду така ж шкідлива, як інтервальне голодування для непідготовленого організму. Річ в тім, що людина зі схильністю до переїдання, яким страждають більшість людей з ожирінням, – точно переїсть після такої рекомендації.
Джерело:інстаграм Тетяна Лакуста
Закінчувати вживання їжі треба в стані ситості – залишкового почуття комфорту в шлунку і задоволення від їжі. При цьому можливість відчувати ситість і голод в дорослому віці дана не всім. Бувають випадки, коли людина не розуміє, як це – відчувати, що вона наїлася та їсть доти, поки не відчує важкість в шлунку.
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Інколи навпаки – відчуття голоду приходить дуже рідко, через що людина тривалий час не згадує про їжу. Таке частіше зустрічається у людей зі схильністю до зниженої маси тіла або у пацієнтів з обмежувальним харчовою поведінкою в анамнезі.
Причини розладу
Найчастіше відсутність почуття голоду та ситості пов'язана з дитинством та розвивається у тих, хто:
- мав досвід надмірного контролю, пов'язаного з їжею;
- стикнувся з закормлюванням;
- їв через "шантаж" зі сторони батьків.
Що робити дорослим, які хронічно переїдають
- Їжте, поки не відчуєте ситість.
- Спробуйте їсти повільно. Це не дасть змоги з'їсти занадто багато їжі та переїсти.
- Формуйте раціон за методом збалансованої тарілки – так ви не переїсте, завдяки надлишку калорійності.
- Включіть в раціон овочі. Клітковина перекриє формування механізму ситості через заповнення стінок шлунка.
- Відмовтеся від рідкої їжі. Вона погано задовольняє відчуття ситості та дає коротке відчуття насичення.
- Відмовтеся від порад дієтологів, які змушують вас ходити напівголодними чи їсти маленькими порціями, обіцяючи міфічне "прискорення метаболізму". Так ви лише пришвидшите появу хронічного голоду та подразнення.
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