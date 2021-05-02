Чем вреден совет есть до ощущения легкого голода: диетолог развеяла популярный миф
Совет вставать из-за стола с чувством легкого голода такой же вредный, как интервальное голодание для неподготовленного организма. Дело в том, что человек со склонностью к перееданию, которым страдают большинство людей с ожирением, – точно переест после такой рекомендации.
Источник:инстаграм Татьяна Лакуста
Заканчивать прием пищи надо в состоянии сытости – остаточного чувства комфорта в желудке и удовольствия от еды. При этом возможность чувствовать сытость и голод во взрослом возрасте дана не всем. Бывают случаи, когда человек не понимает, как это – чувствовать, что он наелся и поэтому продолжает есть, пока не почувствует тяжесть в желудке.
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Иногда наоборот – чувство голода приходит очень редко, из-за чего человек долгое время не вспоминает о еде. Такое чаще встречается у людей со склонностью к понеженной массе тела или у пациентов с ограничительным пищевым поведением в анамнезе.
Причины расстройства
Чаще всего отсутствие чувства голода и сытости связано с детством и развивается у тех, кто:
- имел опыт чрезмерного контроля, связанного с пищей;
- столкнулся с закармливанием;
- ел из-за "шантажа" со стороны родителей.
Что делать взрослым, которые хронически переедают
- Ешьте, пока не почувствуете сытость.
- Попробуйте есть медленно. Это не позволит съесть слишком много еды и переесть.
- Формируйте рацион по методу сбалансированной тарелки – так вы не переедите, благодаря избытку калорийности.
- Включите в рацион овощи. Клетчатка перекроет формирование механизма сытости, благодаря заполнению стенок желудка.
- Откажитесь от жидкой пищи. Она плохо удовлетворяет чувство сытости и дает короткое чувство насыщения.
- Откажитесь от советов диетологов, которые заставляют вас ходить полуголодными или есть маленькими порциями, обещая мифическое "ускорение метаболизма". Так вы только ускорите появление хронического голода и раздражения.
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