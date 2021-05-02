Совет вставать из-за стола с чувством легкого голода такой же вредный, как интервальное голодание для неподготовленного организма. Дело в том, что человек со склонностью к перееданию, которым страдают большинство людей с ожирением, – точно переест после такой рекомендации.

Заканчивать прием пищи надо в состоянии сытости – остаточного чувства комфорта в желудке и удовольствия от еды. При этом возможность чувствовать сытость и голод во взрослом возрасте дана не всем. Бывают случаи, когда человек не понимает, как это – чувствовать, что он наелся и поэтому продолжает есть, пока не почувствует тяжесть в желудке.

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Иногда наоборот – чувство голода приходит очень редко, из-за чего человек долгое время не вспоминает о еде. Такое чаще встречается у людей со склонностью к понеженной массе тела или у пациентов с ограничительным пищевым поведением в анамнезе.

Причины расстройства

Чаще всего отсутствие чувства голода и сытости связано с детством и развивается у тех, кто:

имел опыт чрезмерного контроля, связанного с пищей;

столкнулся с закармливанием;

ел из-за "шантажа" со стороны родителей.

Что делать взрослым, которые хронически переедают