Ще у 2018 році Всесвітня організація охорони здоров'я взяла курс на пропаганду скорочення споживання кухонної солі до рекомендованих 5 грамів грамів на добу. Чим небезпечний популярний білий пісок та який у нього зв'язок зі стресом.

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Як пов'язані стрес та сіль

Цікаво, що у 5 грамах солі міститься 2 грами натрію. Саме він завдає багато шкоди організму, адже надлишок сприяє затримці рідини, виникають набряки та посилюються спазми судин, що небезпечно для людей з хворобами серця.

Проте на цьому шкода не закінчилась, адже вчені виявили новий підводний камінь під час досліджень негативного впливу солі. Дослідники з Единбурзького університету кажуть, що надмірна кількість солі у щоденному раціоні має фатальний вплив на емоційний стан людини, зокрема підвищує рівень гормону стресу.

Експеримент вчені провели на гризунах: у раціон мишей додали більше солі, ніж потрібно. Внаслідок цього вдалось прослідкувати підвищені показники гормону стресу в крові аж на 75%.



Сіль викликає стрес / Фото Pexels

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Цікаво, що відхилення від нормальних показників можна було спостерігати як у спокійному стані, так і під час стресових ситуацій. У другому випадку рівень цього гормону вдвічі перевищував аналогічний показник у тварин, що харчувалися нормально.

В процесі експериментів з'ясувалось, що надлишок солі стимулює роботу генів у мозку, які відповідальні за включення білків, під безпосереднім контролем яких є реакції стресу.

Чому це небезпечно

Так, хронічно підвищений стрес, який живе у вашій крові у вигляді гормонів, завдасть шкоди не лише вашому емоційному стану, а й фізичному. Лікарі зазначають, що пацієнти з хронічним стресом мають виснажений організм, тож більше схильні до запалень, гормональних порушень, гіпертонії, деменції. Психологічний стан обіцяє вам появу тривожності та неконтрольованих викидів агресії.