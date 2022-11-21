Еще в 2018 году Всемирная организация здравоохранения взяла курс на пропаганду сокращения потребления кухонной соли соли до рекомендованных доз в сутки 5 граммов. Чем опасен популярный белый песок и какая у него связь со стрессом.

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Как связаны стресс и соль

Интересно, что в 5 граммах соли содержится 2 грамма натрия. Именно он наносит много вреда организму, ведь избыток способствует задержке жидкости, возникают отеки и усугубляются спазмы сосудов, что опасно для людей с болезнями сердца.

Однако на этом вред не кончился, ведь ученые обнаружили новый подводный камень во время исследований негативного влияния соли. Исследователи из Эдинбургского университета говорят, что избыточное количество соли в ежедневном рационе оказывает фатальное влияние на эмоциональное состояние человека, в частности, повышает уровень гормона стресса.

Эксперимент ученые провели на грызунах: в рацион мышей добавили больше соли, чем нужно. В результате удалось проследить повышенные показатели гормона стресса в крови на 75%.



Соль вызывает стресс / Фото Pexels

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Интересно, что отклонения от нормальных показателей можно наблюдать как в спокойном состоянии, так и во время стрессовых ситуаций. Во втором случае уровень этого гормона вдвое превышал аналогичный показатель у нормально питавшихся животных.

В процессе экспериментов выяснилось, что избыток соли стимулирует работу генов в мозге, которые ответственны за включение белков, под непосредственным контролем которых находятся реакции стресса.

Почему это опасно

Хронически повышенный стресс, живущий в вашей крови в виде гормонов, нанесет вред не только вашему эмоциональному состоянию, но и физическому. Врачи отмечают, что пациенты с хроническим стрессом имеют истощенный организм, поэтому больше подвержены воспалениям, гормональным нарушениям, гипертонии, деменции. Психологическое состояние обещает появление тревожности и неконтролируемых выбросов агрессии.