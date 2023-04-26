Окрім великої кількості трансжирів, які підвищують рівень поганого холестерину і знижують рівень хорошого, можна отримати ще й проблеми з ментальним здоров'ям.

До слова Фастфуд викликає агресію у цієї категорії людей

Як картопля фрі впливає на людей

Китайські науковці відшукали зв'язок між частим вживанням смаженої їжі, особливо картоплі фрі, та підвищеним ризиком депресії. Найбільше це стосувалось молодих чоловіків.

В експерименті взяли участь понад 140 тисяч осіб протягом 11 років. Протягом перших двох років виявлено майже 8300 випадків тривожного розладу й понад 12700 випадків депресії у людей, які часто вживали смажену їжу. А якщо їли і картоплю фрі, то ризики зростали ще на 2%.

Загалом вживання таких продуктів підвищувало ризики розвитку тривожності на 12%, а депресії – на 7%.



Картопля фрі несподівано впливає на людей / Фото Pexels

Єдине, що ще цікавить науковців – смажена їжа напряму впливає на психічне здоров'я чи навпаки люди, які відчувають тривогу або депресію, заїдають це, зокрема, картоплею фрі.

Також нагадаємо, що смажена їжа є однією з найпоширеніших причин ожиріння, високого кров'яного тиску й інших негативних наслідків для здоров'я.