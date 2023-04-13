Вчені дослідили, що фастфуд, окрім ожиріння, здатен викликати підвищену агресію у певних людей. Розповідаємо, кому потрібно остерігатись.

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Несподівані наслідки вживання фастфуду

Науковці з Ірану та Великобританії дослідили вплив солодощів, бургерів та газованих напоїв на дівчат-підлітків. В експерименті взяли участь 670 дівчат, віком від 12 до 18 років з різних шкіл. Усі учасниці були здоровими – не мали хронічних захворювань та не вживали певні ліки чи добавки.

Дівчат у пубертаті розпитували про особливості прийомів їжі, після чого було визначено 40 груп основних моделей харчування зі 168 продуктів. Вчені кілька разів фіксували їхні зріст, вагу, об'єм талії, артеріальний тиск.



Будьте обережні з фастфудом / Фото Pexels

Окрім цього, учасниці оцінювали свій емоційний стан – спокійна, емоційна, вибухова тощо. Виявилось, що ті, хто харчуються фастфудом, солодощами і червоним м'ясом мали підвищений рівень агресії. У дівчат з правильним харчуванням такого не було.

Попередній висновок авторів дослідження доволі простий – покращення якості харчування та відмова від нездорової їжі може посприяти тому, що у підлітків зменшиться агресія. Щоб остаточно підтвердити це, варто ще провести кілька експериментів.