Чимало людей не тільки не мають правильних звичок сну, але й недосипають. Для повноцінного відпочинку людині потрібні хоча б 7 годин сну, інакше ви почуватиметеся виснаженими протягом всього дня.

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Вечеряйте задовго до сну

Іноді перекусів перед сном чи пізньої вечері уникнути неможливо, проте пам'ятайте, що вони можуть зашкодити вашому відпочинку. А якщо опівнічні ласощі стануть регулярними, це може викликати печію, рефлюкс у шлунку та підвищення рівня цукру.

Всього цього можна запобігти, якщо вечеряти принаймні за 2 – 3 години до сну, щоб дати організму можливість запустити процес травлення.

Уникайте пізніх тренувань

Чимало людей мають можливість займатися спортом тільки після роботи, пізно ввечері. Втім, якщо ви тренуватиметеся перед сном, це може активізувати тіло і мозок, впливаючи на початок сну.

Робіть вправи рано ввечері за кілька годин до сну. Вони допомагають зняти багато розумового та фізичного стресу та покращують метаболізм,

– розповів доктор Амер Хан.

Відмовтесь від вживання кофеїну

Якщо ви маєте напружений робочий графік, певно, ви іноді випиваєте другу, а то й третю чашку кави. Втім, стимулятори на кшталт кофеїну пробуджують ваше тіло. Тож для того, щоб насолодитися нічним сном, спробуйте пити каву тільки вранці та вдень.

Сон може погіршитися через вживання кофеїну / Фото Pexels

Припиніть споживання стимуляторів, включаючи кофеїн, нікотин і алкоголь, за кілька годин до запланованого сну,

– поділився доктор Хан.

Не лягайте спати раніше

Так, ця порада може видатися дивною. Зазвичай люди лягають спати раніше тоді, коли їм треба встати рано, проте це не тільки не допомагає, але й шкодить вашому здоров'ю та сну.

Якщо ви ляжете спати зарано, скоріш за все, ви часто прокидатиметеся серед ночі та спатимете гірше. Натомість лікарі радять просто лягати спати в звичний час щодня, і тоді ваш графік відпочинку нормалізується.

Уникайте телефонів

Про це вам вже, певно, доводилося чути. Якщо ви будете сидіти в телефоні перед сном, блакитне світло, яке він випромінює, зіпсує ваш сон. Гаджети не тільки втручаються у внутрішній годинник вашого тіла, але й відволікають від відпочинку.