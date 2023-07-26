Возможно, вы любите выжимать фруктовые соки дома; тогда вы, вероятно, убеждены, что они очень полезны для вашего здоровья. Но это не так, ведь ведущие эксперты сомневаются в том, что фруктовый сок может дать вашему организму какие-нибудь преимущества.

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Чем вредны фруктовые соки

Основная проблема с фруктовым соком состоит в том, что в нем критически не хватает клетчатки. Выдавливание сока не только высвобождает весь сахар во фрукте, но и уничтожает нерастворимую клетчатку. Большую часть сахара в напитке составляет фруктоза – ее перерабатывает только печень.

Небольшое количество фруктозы, содержащейся, скажем, в яблоке, не будет вредным, ведь его вы потребляете вместе с клетчаткой. Именно это соединение защищает тело от воздействия фруктозы, замедляя его усвоение. Фруктовый сок усваивается немедленно, как и все остальные сладкие напитки.



Фруктовый сок содержит много сахара / Фото Pexels

Эксперты также уверены, что употребление фруктозы в жидком виде не только не приносит пользы, но и мешает печени выполнять свои основные функции, а это может быть связано с рядом проблем со здоровьем. Чрезмерное потребление этого соединения может привести к ожирению, диабету 2-го типа и увеличению выработки жира.

Кроме того, при потреблении фруктозы мозг все еще продолжает думать, что вы голодны, так что это может привести к перееданию. Британская ассоциация стоматологов доказала, что существует связь между питьем фруктовых соков и появлением кариеса.

Калории на калории, фруктовый сок хуже для вас, чем газированные напитки. Когда вы превращаете фрукты в сок, вы теряете нерастворимую клетчатку, которая является важным питательным веществом и помогает замедлить усвоение сахара. Уберите клетчатку, и вы просто пьете сахар и калории,

– поделился доктор Роберт Лустиг.

Сейчас эксперты советуют пить не более 150 миллилитров сока в день, и только в случае, если это 100% несладкий фруктовый или овощной сок. Ограничить потребление нужно из-за содержания сахара; этот совет касается и употребления полосы.