Експерти попереджають, що головна шкода переховується в обробленому м'ясі, а саме ковбасі, беконі чи шинці, які є популярними складниками цього швидкого перекусу.

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Як бутерброди впливають на артеріальний тиск

Вчені британського кардіологічного фонду повідомляють, що головною небезпекою м'ясних продуктів, які використовують для приготування бутербродів, є надмірний вміст солі. Це підтвердили дослідники з Лондонського університету: згідно з результатами експериментів, 65% охолодженого нарізаного м'яса, зокрема, шинка, курка та салямі, містять більше солі, ніж атлантична морська вода.

Цікаво, що виробники часто додають сіль у продукт не для покращення смакових якостей та забезпечення користі. Тож разом з обіднім бутербродом ви вживаєте величезну кількість шкідливої приправи.



Бутерброди шкідливі для здоров'я / Фото Pexels

Лікарі попереджають, що надмірне споживання солі негативно впливає на артеріальний тиск та збільшує ризики розвитку захворювань серця та кровообігу.

Зменшення споживання солі є найбільш економічно ефективним заходом для зниження артеріального тиску. Знижуючи артеріальний тиск людей, можна зменшити кількість тих, хто страждає від інсультів і серцевих захворювань,

– пояснює професор Лондонського університету Грем МакГрегор.

Особливо негативний вплив на серцево-судинну систему має бекон: у цьому продукті міститься чимало солі. Саме з цієї причини експерти Управління охорони здоров'я Англії закликають виробників скоротити додавання у м'ясні продукти солі.

Нагадаємо, що добова норма для дорослого складає 6 грамів, тобто 2,4 грама натрію. Варто також ретельно стежити за цифрами на упакуванні продуктів, які ви вживаєте готовими.

А для покращення показників артеріального тиску та профілактики захворювань серця рекомендуємо додати у раціон ці продукти: