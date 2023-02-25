Аби вберегти себе від марних старань, експерти рекомендують завчасно подбати про якісний сон, який має вирішальне значення не лише для вашого психологічного добробуту, а й ваги.

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Як сон впливає на схуднення

Від якості нічного відпочинку залежить чимало факторів: рівень енергії, здоров'я серця та кишківника. Дефіцит сну спровокує не лише погане самопочуття та слабкість протягом всього дня, що, ймовірно, змусить вас пропустити заняття спортом, але й вплине на гормони, під контролем яких перебуває апетит. Є ще кілька важливих причин зосередитись на здоровому режимі сну, якщо ви хочете схуднути, зазначає експертка зі сну Ізабелла Гордан.

Сон відіграє важливу роль у контролі ваги. Проблеми сну призводять до зниження лептину, гормону, що відповідає за пригнічення апетиту, і збільшення греліну, гормону, пов'язаного зі стимулюванням апетиту та бажанням вуглеводів,

– пояснює Ізабелла.



Без сну неможливе схуднення / Фото Pexels

Тож тягу до шкідливої їжі можуть спровокувати не лише надто строгі обмеження чи розлади харчової поведінки, але й поганий сон. Лише через цей побічний ефект ви можете позбавити себе будь-яких шансів на легке схуднення.

Погіршить ситуацію і кортизол, який активно продукується протягом дня, коли ви погано спали. Він сприяє накопиченню жиру.

Втома не лише збільшує тягу до нездорової їжі, а й заважає нам робити усвідомлений вибір на користь поживних продуктів. Це погіршує психологічний стан та фігуру. Депривація сну автоматично конвертується у демотивацію для фізичних навантажень, що, знову ж таки, затримує результати.

Хронічне виснаження, спричинене недостатньою кількістю сну, також ускладнює запас енергії для вправ або іншої фізичної активності протягом дня; це означає, що ви можете втратити можливості збільшити спалювання калорій і метаболізувати накопичений жир,

– попереджає експертка.

Тож у вас є ще одна вагома причина подбати про здоровий сон, а заразом когнітивні функції та емоційне здоров'я. Нагадаємо, що дорослій людині для повноцінного відмовлення необхідно мінімум 8 годин міцного сну.