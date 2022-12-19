Алкоголь зазвичай працює комплексно: він вражає багато систем і органів, тож чуда ми не обіцяємо, адже перетворити напій у лікарство не вийде. Проте зробити його трошки безпечнішим ви можете завжди.

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Як зробити алкоголь безпечнішим

Якщо щоденне вживання алкоголю стало для вас нормою, маємо погані новини. Вчені попереджають, що всього 2 склянки в день збільшують ризик розвитку раку кишківника на 7%.

Алкоголь також викликає розслаблення нижнього стравохідного сфінктера, що дозволяє шлунковій кислоті рухатися вгору по стравоходу, викликаючи печію. Коли алкоголь досягає вашої тонкої кишки, він може викликати запалення внутрішньої оболонки. Це може призвести до болю, нудоти і навіть виразок,

– попереджає про негативну дію гастроентеролог Сармед Самі.

Напій стає смачною їжею для шкідливих бактерій у кишківнику, тож ви ризикуєте зіткнутись з неприємним болем, здуттям живота та нудотою. Не варто забувати про відчуття втоми та біль у суглобах, які також "потішать" вас після гучної вечірки.

Пам'ятаємо про "шлях" алкоголю в організмі: спершу він потрапляє у шлунок, потім переходить у тонку кишку, а звідти – у кров. Попри заклики мінімізувати кількість алкоголь, що буде найкращою профілактикою небезпечних захворювань, лікар-гастроентеролог рекомендує невеликий лайфхак, який допоможе вберегти шлунково-кишковий тракт від нищівного впливу.



Як зменшити шкідливий вплив алкоголю / Фото Pexels

Традиційний підхід до лікування не завжди спрацьовує? Розповідаємо, як можна замінити протокольну терапію на індивідуальний біорегуляційний підхід.

Правило №1: не допускайте зневоднення

Алкоголь, як ніхто інший, краде у вашого організму багато необхідних рідин, саме тому вас так сильно вночі чи вранці турбує потреба поповнити запаси організму. Проте не варто чекати критичних моментів, а під час споживання вже додати тілу дозу води, яка буде виводити токсини і захистить від надмірного споживання та шкоди.

Правило №2: не забудьте перекусити

На вечірках з друзями чи сімейних зібраннях важливо не лише смакувати улюбленими напоями, але й пам'ятати про їжу, якої потребує шлунок. Щоб захистити кишківник, вживайте максимально якісну необроблену їжу, яка містить мінімум шкідливих додатків. Віддавайте перевагу вуглеводам та молочним продуктам.