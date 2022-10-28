Медики розповіли, як працює перекис водню при потраплянні на рану та чому така дезінфекція може погіршити процес загоєння.

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Як перекис водню може нашкодити

Думка про те, що велика кількість перекису водню допоможе краще помити рану та знешкодити усіх мікробів, втрачає свій сенс після відкриття вчених. Фахівці вже протягом тривалого часу повідомляють, що використання перекису водню може бути небезпечним, а його буцімто користь є міфом. Прозора водичка, яка є в аптечці чи не в кожного, і дійсно має антисептичну дію, але саме вона може вам найбільше зашкодити.

Шкіра – це найбільший орган нашого тіла. Саме вона захищає організм від потрапляння всередині різноманітних шкідників. Постійно на її поверхні базується близько 1,5 трильйони бактерій, які тільки й чекають нагоди пробратись всередину.



Як не треба обробляти рану / Фото Pexels

Коли верхній покрив пошкоджений і в бактерій з'являється прямий доступ всередину, у тілі спрацьовує "сигналізація", яка оповіщає низку "охоронців" про небезпеку. На цьому етапі активуються певні системи: тромбоцити виділяють фібрини, що закривають рану, макрофаги, або білі кров'яні тільця, спішать до ушкодження, аби ліквідувати всіх шкідників, а потім прискорити процес відновлення. Паралельно кровоносні судини розширюються, щоб уражена ділянка змогла отримати всі необхідні компоненти та кисень. Весь цей комплекс дій спрямовний на захист та швидку регенерацію.

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Коли організм почав швидко діяти та працювати над самозахистом, ви вирішуєте йому "допомогти" і вміло заливаєте всіх діячів цього процесу перекисом водню. Нюанс полягає у тому, що гинуть не лише шкідливі бактерії, адже антисептична рідина знищує всіх на своєму шляху.

Таким чином ви провокуєте корозійне пошкодження тканин, що істотно уповільнює процес загоєння. А при дуже активному нанесенні ви можете навіть ще більше травмувати шкіру та викликати запалення.