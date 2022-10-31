Проте не все так безпечно, як здається на перший погляд. Нещодавно у низці продукції виробників знайшли компоненти, які призводять до раку.

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Сухий шампунь і рак: який зв'язок

Компанія Unilever провела внутрішнє розслідування та виявила, що у складі продукції популярних брендів міститься підвищена кількість бензолу. Відомо, що ця речовина може призвести до розвитку лейкемії.

18 жовтня цього року компанія оголосила добровільне відкликання продукції серед споживачів, які мають окремі коди партій аерозольних засобів сухого шампуню. Мова йде про зразки, виготовлені з жовтня 2021 року брендів Dove, Nexxus, Suave, TIGI (Rockaholic та Bed). Head) і TRESemme. А покупців Unilever попросила позбавитися вже придбаних товарів.



Сухий шампунь містить бензол / Фото Pexels

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Наразі компанія планує провести розслідування та вияснити, як потенційно небезпечні кількості речовини могли потрапити у склад сухих шампунів. До відома, Бензол є канцерогеном і впливає на організм людини при вдиханні, пероральному застосуванні чи при потраплянні на шкіру. Навіть невеликі дози можуть призвести до раку.

Наразі відомо, що щоденний вплив бензолу у відкликаних продуктах наразі виявлений у межах норми та не спричинить несприятливих наслідків для здоров'я. Скарг від покупців за цей період також не поступало.