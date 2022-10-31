Для сповільнення процесу старіння іноді варто просто випити чаю, кажуть вчені. Яким видам трав'яних напоїв віддати перевагу та як вони працюють, розповідаємо далі.

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Як чай може сповільнити процес старіння

На думку вчених, вам допоможуть омолодитись 3 види чаю. Йдеться про трави ройбуш, гібіскус і йерба мате. Вони мають здатність зменшувати окислювальний стрес – це дисбаланс між вільними радикалами та антиоксидантами у вашому тілі. Саме цей процес пов'язаний зі старінням та віковими хворобами.

Такий окислювальний стан пов'язаний зі зниженням ефективних механізмів клітинного відновлення, частотою посттрансляційного глікування білка, мітохондріальною дисфункцією та нейродегенерацією. Це лише деякі з маркерів, що сприяють встановленню пов'язаного з віком зниження окислення,

– йдеться у дослідженні.

Звісно, старіння – це природний процес, проте у декого він відбувається в особливо швидких темпах. Це зумовлене пошкодженнями на клітинному рівні, які здійснюють вільні радикали. Впливають на темпи також і здатність до відновлення, дегенерація клітин мозку та глікація, коли білки організму насичуються цукрами.



Який чай врятує від старіння / Фото Pexels

На цьому етапі процес підсилюється вашими шкідливими звичками з життя, тож паління, ожиріння, малорухливий спосіб життя та хаотичне харчування роблять свою справу. "Протягом останніх кількох років пом'якшення окислювального стресу набуло великого значення через його наслідки для кількох сучасних захворювань, пов'язаних із прогресуванням віку, глікоксидацією та старінням", – пояснюють вчені.

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Трави ройбуш, гібіскус і йерба мате є важливими для організму, адже, як нутрицевтики, потенційно мінімізують негативні наслідки окисного стресу. Це зумовлено унікальним комплексом фітохімічних речовин, які є у складі і можуть бути використані як харчові добавки. Вони сприяють зниженню окислювального стресу, пригніченню глікоксидації та окислювальному захисту нейронів.

Чай ройбуш виробляється з листя, що росте в Південній Африці, і також відомий як червоний чай. Чай із гібіскусу походить також з Африки. Чай мате отримують із рослини мате, родича падуба, і найчастіше його вживають у Південній Америці.