Про це розповіла лікарка-ендокринологиня Катерина Григор'єва. Вона зазначила, що міф про користь фруктози заснований на тому, що вона не так швидко підвищує цукор в крові, як глюкоза.

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"Ви і самі бачите, що в магазинах на полицях для діабетиків представлений широкий асортимент продуктів з фруктозою – печиво, шоколад, жувальна гумка та інше", – сказала лікарка.

За словами Григор'євої, те, що фруктоза корисна альтернатива глюкози – велика помилка, небезпечне для здоров'я. Її безконтрольне вживання призводить до порушення вуглеводного обміну, цукрового діабету, ожиріння.

Навіть тим, хто не страждає на діабет, багато фруктози шкідливо. Її надлишок підтримує СИБР (Синдром надлишкового бактеріального росту – 24 канал) і підвищене газоутворення,

– додала Катерина Григор'єва.

Факти про фруктозу

Пацієнти й не підозрюють, що вона часто підвищує рівень сечової кислоти. Приймають антиподагрічні препарати та дотримуються дієти, але показники в аналізах ростуть. І тільки після мінімізації фруктози в раціоні бачать помітне зниження.

Фруктоза у 2 рази солодше цукру, але всмоктується повільно. Людина не відчуває насичення – і ризик переїдання зростає. Звідси й зайва вага.



Фруктоза також є у фруктах \ Photo by Avinash Kumar on Unsplash

Підвищує навантаження на печінку. Ніякі інші клітини не здатні засвоїти фруктозу – і вона вся розщеплюється в печінці без участі інсуліну, з утворенням тригліцеридів і глікогену.

Надлишок тригліцеридів призводить до запалення і розвитку інсулінорезистентності. Якщо глікогену в печінці досить, то печінку синтезує з фруктози жир. ⠀

Дефіцит вітаміну Д і недостатня фізична активність ускладнюють дію фруктози на організм.

Патологічні стани, при яких потрібно контролювати вживання фруктози і не перевищувати дози 20-30 грам на день:

інсулінорезистентність

жировий гепатоз

атеросклероз і інші хронічні захворювання серцево-судинної системи

Деякі фрукти разом з фруктозою містять і чимала кількість глюкози. Це виноград, папая, манго. До них треба бути особливо уважним пацієнтам з цукровим діабетом.