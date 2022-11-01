Насправді коров'яче молоко корисне, однак у деяких випадках воно шкідливе для дорослих. Як зрозуміти, чи потрібно продовжувати вживати молоко, чи краще зменшити його кількість – розповідаємо в матеріалі.

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У яких випадках вживання молока небезпечне

Незважаючи на всю користь молока, в деяких випадках його прийом може призвести до небажаних наслідків.

Акне. Метааналіз 14 досліджень показує, що споживання молочних продуктів може збільшити ризик появи прищів у людей віком від 7 до 30 років. Проте автори дослідження стверджують, що чіткого зв’язку між споживанням молока та появою прищів не встановлено. Результати слід інтерпретувати з обережністю через неоднорідність вихідних даних.

Алергія. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, від 1,9% до 4,9% дітей мають алергію на білок коров'ячого молока. Хоча найчастіше вона проявляється на першому році життя, все ж реакція може проявитися в будь-якому віці.

Наприклад, у дорослих може розвинутися алергія на молочні продукти, навіть якщо вони раніше вживали молоко без проблем. Симптоми алергії включають свербіж, почервоніння шкіри, біль у животі, поколювання або набряк губ, язика або горла, нежить і сльозоточивість очей. При їх появі необхідно терміново звернутися до лікаря.

Коли в дорослому віці не можна вживати молоко / Фото Unsplash

Непереносимість лактози. Існує широко поширена проблема з травленням, коли організм не може засвоювати лактозу – тип цукру, який містить молоко та молочні продукти.

Цей стан може розвинутися в будь-якому віці – багато випадків вперше реєструються у людей від 20 до 40 років. Симптоми зазвичай з'являються протягом кількох годин після вживання молочних продуктів і включають здуття живота та дискомфорт у кишечнику. Як і у випадку з алергією, при підозрі на непереносимість лактози слід проконсультуватися з лікарем.

У всіх вищевказаних випадках слід відмовитися від вживання молока.

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