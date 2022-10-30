Як ви вже знаєте, увечері краще уникати кофеїну та жирної, важкої чи гострої їжі. Але щоб мати більш точне уявлення про це, ми склали список продуктів, які варто виключити з вечері.

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Що не варто їсти на вечерю

Для людей, які часто страждають від печії, помідори – не найкращий вибір. Після того, як ви ляжете спати, кислотність з помідорів потрапить у стравохід, а це не найприємніше відчуття. Частково тому піца теж не найкраща вечеря.

Помідори краще не їсти ввечері / Фото Unsplash

Боби відомі тим, що містять багато білка, клітковини та інших важливих поживних речовин. Але, незважаючи на всю їхню користь для здоров'я, вони також можуть завдати шкоди травній системі. Миска рису та квасолі на ніч – це рецепт для поганого травлення.

Боби шкодять травній системі / Фото Unsplash

Солодкі каші, кекси, мюслі мають збудливу дію через високий вміст цукру. Пончики є однією з найгірших страв, які можна їсти перед сном, оскільки в них багато цукру та жиру.

Це означає, що вам доведеться мати справу як з високим рівнем цукру в організмі, так і з проблемами травлення, які виникають через жирну їжу.

Пончики – найгірша їжа ввечері / Фото Unsplash

Стейк з м'яса не підходить для пізньої вечері. М'ясо довго перетравлюється в шлунку, і відчуття ситості не дасть вам заснути. Однак якщо ретельно контролювати розмір порції, то можна уникнути неприємних наслідків.

М'ясо може зашкодити, якщо не контролювати порції / Фото Unsplash

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