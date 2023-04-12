Нутриціологиня Сніжана Ворошилова розповіла, які з фактів, що чули ледь не усі, насправді є міфами.

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Які існують міфи про картоплю

Дуже калорійна

У 100 грамах звичайної вареної картоплі 77 калорій, що втричі менше, ніж у такій кількості хліба. Величезну калорійність (276 калорій у 100 грамах) картопля набирає лишень після смаження в олії.

Провокує товстішання

Річ у тім, що набрати вагу можна від усього. Нутриціологиня рекомендує вживати картоплю у невеликій кількості відвареною чи запеченою разом з овочами та білками. Якщо не хочете набирати вагу, не переїдайте протягом дня.



Сміливо їжте картоплю / Фото Pexels

Суцільний крохмаль

Ви, мабуть, чули, що у картоплі лишень крохмаль. Проте у порції відвареної картоплі 10% денної норми вітаміну С і 20% калію. Якщо запікати чи відварювати її зі шкіркою, вона порадує антидепресивними та протизапальними властивостями, які знижують ризик розвитку діабету, сприяють роботі кишківника, очей і серцево-судинної системи.

Викликає діабет

Все залежить від кількості та частоти вживання. Якщо спожити забагато, може підвищитись концентрація глюкози. Дослідження кажуть, що три надлишкові порції картоплі на день підвищували ризик розвитку діабету всього на 3,5%. З картоплею-фрі цей показник становить 36%.

Не можна їсти з м'ясом

Можливо, ви чули, що певні білки картоплі належать до інгібіторів протеаз, що розщеплює білок у м'ясі. Це правда, але стосується лише необроблених овочів. Під час приготування білки зникають, тому можна сміливо смакувати картоплю з м'ясом.