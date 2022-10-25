Біль після холодного морозива чи напою минає досить швидко. Але все одно цікаво: що це зміни і як це називається?
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Що таке "заморожування мозку"
Якщо людина швидко вип’є або з’їсть щось дуже холодне, у неї може розболітися голова. Науковий термін – сфенопалативна гангліоневралгія, також відома як "заморожування мозку".
Головний біль від морозива фактично з'являється в зоні чола або скронь. Це триває недовго, менш ніж 5 хвилин. Причинами можуть бути:
- холодне повітря;
- холодні напої;
- заморожені продукти;
- лід;
- морозиво.
Чому холодна їжа та напої можуть викликати головний біль
Фахівці вважають, що біль, коли ми їмо щось холодне, пов'язаний з такими процесами:
- Холод торкається верху або задньої частини ротової порожнини, і кровоносні судини дуже швидко звужуються та розширюються.
- Це змушує больові рецептори поруч із кровоносними судинами відчувати дискомфорт.
- Вони посилають повідомлення до трійчастого нерва, яке пересилає його в мозок.
- Мозок відчуває , що холодний подразник виник у голові, а не в роті.
- Таким чином, головний біль від морозива є переданим болем. Такий біль відбувається в одній частині тіла через процеси, що відбуваються в іншій. Отже, ми їмо або п'ємо щось холодне, м'язи піднебіння відчувають дискомфорт, а ми відчуваємо його в голові.
Чому болить голова після холодного напою / Фото Unsplash
Чи безпечне "замороження мозку"
"Замороження мозку" – досить поширене явище. Це трапляється приблизно з 30 – 40% людей, які зазвичай не страждають від головного болю.
Експерти вважають, що симптоми зависання мозку не є небезпечними і не є ознакою хвороби. Але вони погоджуються, що це частіше зустрічається у людей з мігренню. Больові відчуття від холодної їжі і напоїв більш гострі, ніж при мігрені. Але, на щастя, вони швидко зникають.