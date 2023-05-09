Проте, що буде, якщо їсти лишень білки без жовтків? Чи корисно це? Відповіді на ці запитання намагалась дати американська дієтологиня Лорен Менакер.

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Користь яєчних білків

Яєчний білок складається приблизно на 90% з води й на 10% з високобіологічного білка, який може "постачати" повний набір незамінних амінокислот для різних функцій організму. Взагалі є купа причин, чому ви можете захотіти додати яєчні білки до свого меню.

Особливо це стосується людей, які хочуть схуднути та дотримуються низькокалорійної дієти. У білці одного яйця міститься 17 калорій, а в жовтку – 55 калорій, що допоможе вам на шляху до мети.

У білій частині яйця ви знайдете альбумін, який допомагає будувати та відновлювати тканини організму, зміцнювати імунну систему, "мобілізувати" корисні речовини через кров.



Яйце корисне для здоров'я / Фото Pexels

Хоча деяким людям може не подобатися смак жовтка, що робить страву на основі яєчного білка привабливою, іншим може знадобитися дієта з низьким вмістом жиру. Яєчний білок є знежиреним, тому добре підходить для цієї категорії населення,

– каже дієтологиня Лорен Менакер.

У жовтку усього 5 грамів жиру, з яких 2 грами ненасичених жирів. Водночас у жовтку 210 міліграмів холестерину, а якщо зробите омлет з 3 яєць, то буде 630 міліграмів. Це чимало, якщо у вас і так високий рівень холестерину. Тому білок буде чудовим варіантом.

З білком можна приготувати кілька чудових страв: салат, буріто, запіканку чи омлет. До останнього у будь-яку пору доби додавайте свіжі або заморожені овочі, нежирний сир, сальсу або гострий соус, щоб отримати пісну, низькокалорійну, збалансовану їжу. Не забувайте їсти і варені яйця.