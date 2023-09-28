В вашем доме может быть достаточно много источников пыли, о которых вы вообще не думаете. И если у вас развивается аллергия, или вы чувствуете, что ваш дом стал грязнее, чем обычно, это означает, что пора провести серьезную уборку и избавиться от пыли. Как это сделать, рассказала доктор медицинских наук Соня Каджигал.

Интересно Сколько раз в год нужно стирать шторы: ответ вас удивит

Откуда в доме пыль

Скорее всего, основной причиной накопления большого количества пыли в вашем доме является плохое проветривание. Если к этому прибавляется к тому же нечастая уборка, это может привести к тому, что в вашей квартире комфортабельно поселятся не только лишь пыль, да и пылевые клещи.

Пылевые клещи живут в матрасах, подушках и обивке. Итак, если у вас нет антиаллергенных чехлов для матрасов и подушек, вы можете рассмотреть возможность приобрести их, поскольку они могут предотвратить поселение новых пылевых клещей в этих местах и раздражать людей, страдающих аллергией и астмой.

– поделилась докторка Каджигал.

Еще один вероятный виновник накопления пыли – ваши шторы. Вероятно, вам следует почаще сдавать свои шторы в химчистку или подумать над тем, чтобы заменить их жалюзи. Еще одно место, где может прятаться немало пыли – ваши ковры. И конечно, вы не можете убрать их из квартиры, однако чистить их нужно регулярно и тщательно.



Пыль может прятаться в коврах / Фото Pexels

Ну и, конечно, нельзя забывать о ваших домашних любимцах. Чтобы уменьшить количество пыли от них, вы можете ограничить их доступ к наиболее грязным частям вашего дома и подумать над тем, чтобы почаще купать своих кошек и собак.

Здоровье – самое ценное, что есть у человека! Поэтому заботиться о нем нужно тщательно, уделяя особое внимание очищению организма от токсинов. Лимфомиозот проверенный помощник в детоксикации организма. Препарат улучшает отток лимфы, выводит токсины из всех органов и тканей, оказывает дезинтоксикационное действие. Все, чтобы вы чувствовали себя и выглядели здорово!

Как часто нужно вытирать пыль

Первое, что вы помните: удаление пыли – это не только протирание его с твердых поверхностей, это касается также уборки пылесосом и своевременной стирки постельного белья.

В идеале это стоит делать хотя бы раз в неделю, но если у вас есть аллергия или чувствительные к пыли, вам придется убирать даже чаще.