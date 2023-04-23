Проте нею зловживати не можна, адже велика доза може нашкодити як здоров'ю, так і фігурі. Розповідаємо, як правильно обрати та приготувати каву.

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Якої кави краще не пити

Дієтологиня Світлана Фус запевняє, що найкраще купувати каву в зернах. Все через те, що мелена втрачає частку свого аромату. Щойно подрібнена перед заваркою подарує вам у рази кращий смак.

Натуральна кава може потішити ще й користю, адже у ній є гіркота та антиоксиданти, що позитивно впливає на здоров'я вашої печінки. Краще вживати цей напій без молока і вершків, адже вони частково нівелюють позитивні ефекти.



Кави потрібно пити в міру / Фото Pexels

Найгіршою буде кава "3 в 1" та розчинне капучино, розфасоване у пакетиках. Ці напої містять чимало цукру, шкідливих жирів, емульгаторів, підсилювачів смаку і запаху. Все в комплексі негативно вплине на роботу печінки. Також краще уникати розчинної кави, під час виготовлення якої відбувається низка складних промислових процесів.

Якщо говорити про приготування, тут теж є певні нюанси. Не треба заливати каву окропом, щоб утворювалась кавова гуща. У ній чимало хімічних сполук дітерпенів – кафестола і кахвеола, які підвищують рівень поганого холестерину. Окрім цього, каву не варто кип'ятити. Наслідками стануть втрата смаку і користі.

Коли не треба пити каву

Час і місце вживання напою теж треба обрати правильно. Ваша слизова оболонка шлунка може пошкодитись, якщо ви питимете каву натщесерце.

Дієтологиня наголошує, що утриматись від популярного напою варто, коли ви вживаєте м'ясо чи інші продукти, у яких є залізо.