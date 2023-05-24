Хтось навіть після значного просування кар'єрною драбиною та зростання доходу продовжує жити у спробах досягти більшого та кращого. І це все не спроста, як кажуть науковці.

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Чому ми невдоволені своєю зарплатнею

Через порівняння з іншими

Професорка організаційної поведінки в коледжі Бебсон Діана Грінберг каже, що на підсвідомому рівні ми протиставляємо свої успіхи досягненням певної групи людей з нашого кола близьких, колег та друзів. Відтак у цій уявній спільноті зазвичай учасники мають схожий рівень доходу та соціальний статус, проте тут відведене місце і для того, хто досягнув дещо більшого і автоматично став тригером для інших.

Через наше его

Люди порівнюють рівень доходу не лише з іншими, але й співвідносять показники зарплати зі своїми показниками гідності та значущості. Цікаво, що такий "ритуал" частіше проводять саме чоловіки. Пояснити на практиці це дуже легко: якщо вас оточують лише люди, які багато заробляють, ви почуватиметеся менш важливими, якщо ваш дохід менший.

Прозорі зарплати

Оцінювати працю кожного працівника в індивідуальній формулі – це гарна ініціатива, яка спонукатиме багатьох до більших досягнень, проте працівників, які виконують схожу роботу, а отримують за неї меншу оплату, така інформація може дещо демотивувати та викликати пригнічення. Тож у прозорості автоматично з'явився супутник – порівняння.

Зростання цін на проживання

Чим більше ми заробляємо, тим більше витрачаємо – формула наче проста, але іноді і справді складно відстежити, куди перетікають гроші. Зі збільшенням доходу ми воліємо покращити якість буденних речей: від продуктів до одягу, водночас кількість великих покупок може бути незмінною. До того ж кожне нове підвищення зарплати викликає сплеск ендорфінів, що переростає в залежність. Так ми звикаємо до того, що можемо отримувати більше, і той рівень, який є зараз, вже не викликає задоволення.