Зварити чи просто підсмажити майже готову страву куди простіше, ніж готувати все з нуля. Але такі прийоми їжі можна зробити на дещицю кращими. Уляна Супрун поділилась порадами.

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Як зробити напівфабрикати кориснішими

Не усі напівготові продукти – зло. Проте важливо розуміти, що хороші напівфабрикати мають коштувати більше, ніж сума, яку ви б витратили на придбання продуктів. Якщо ви їх купуєте, бо це дешева доступна їжа, то краще самостійно варити каші, запікати буряк чи куряче філе.

Окрім цього, у дешевих продуктах може бути чимало поганого:

начинка (інколи замінюють сир на манну кашу, у солодкі вареники дають чимало цукру);

м'ясо (може псуватись через окислення жирів чи бути зроблене з неякісних продуктів);

майонез (чимало олії та рафінованих вуглеводів, які можуть врятувати будь-який продукт);

багато тіста і мало начинки.



Напівфабрикати можна їсти, але якісні / Фото Pexels

Уляна Супрун рекомендує обирати точно не найдешевші напівфабрикати та робити їх більш корисними завдяки додаванню потрібних організму продуктів. Наприклад, замініть майонез сметаною, грецьким чи звичайним йогуртом, олією, тертим сиром, лимонним соком.

Також обирайте здоровіші опції: просто котлету, а не пельмені; сирники, а не налисники з сиром; заморожені вишні, а не вареники з вишнями. Вишню можна з'їсти з йогуртом чи кисломолочним сиром,

– наголошує фахівчиня.

Ще одна чудова ідея – завжди тримати овочі вдома й додавати до їжі. Підійдуть навіть зелена цибуля і петрушка, вирощені на підвіконні. Можна також використовувати прянощі (чорний перець, орегано, чебрець, мелений коріандр тощо), які покращують смак та аромат, тішать кишкові бактерії.