Спогади з минулого, передбачення чи глюк: лікар розповідає, чому ми відчуваємо дежавю
Дежавю створює дивне відчуття того, що ми вже переживали нинішню ситуацію. Деякі теорії припускають, що це спогади з іншого життя, інші ж стверджують, що це – передбачення майбутнього. Лікар розкрив деякі наукові дані, які стоять за цим явищем.
Джерело:Dr Karan Raj
Доктор Каран Радж з Великої Британії опублікував відео на тіктоку і пояснив, чому всі ми відчуваємо дежавю. Каже, що це зводиться до "неакуратного адміністратора нашого мозку".
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Що таке дежавю
- Слово "дежавю" з французької мови перекладається як "вже бачили".
- Це явище створює відчуття того, що ми вже переживали нинішню ситуацію.
- Доктор Каран Радж пояснив, що в основному це – глюк у нашому мозку.
Це коли нова короткочасна пам'ять випадково зберігається в довгостроковій пам'яті. Отже, відчувається, що це траплялося раніше, тому що наш мозок каже нам, що це стара пам'ять. Це просто неакуратний адміністратор вашого мозку,
– розповів лікар.
Хірург з бібліотекою дивних медичних фактів
- Каран Радж – "ветеран" в галузі медичної онлайн-освіти. Він вже кілька років публікує на ютюб-каналі Dr Karan матеріали на різні медичні теми, які головним чином орієнтовані на студентів-медиків.
- Доктор Радж працює хірургом у лікарні NHS Frimley Health Foundation Trust. Він також є почесним викладачем Імперського коледжу Лондона та університету Сандерленда. Радж викладає електронне навчання та бакалаврську медицину.
- У листопаді 2019 року він зареєструвався у тіктоку, де ділиться порадами, химерними фактами та незручними речами, які він робив як лікар.
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