Воспоминания из прошлого, предсказания или глюк: врач рассказывает, почему мы чувствуем дежавю
Дежавю создает странное ощущение того, что мы уже переживали нынешнюю ситуацию. Некоторые теории предполагают, что это воспоминания из другой жизни, другие же утверждают, что это – предсказание будущего. Врач раскрыл некоторые научные данные, которые стоят за этим явлением.
Источник:Dr Karan Raj
Доктор Каран Радж из Великобритании опубликовал видео на тиктоке и объяснил, почему все мы чувствуем дежавю. Говорит, что это сводится к "неаккуратному администратору нашего мозга".
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Что такое дежавю
- Слово "дежавю" с французского языка переводится как "уже виденное".
- Это явление создает ощущение того, что мы уже переживали нынешнюю ситуацию.
- Доктор Каран Радж объяснил, что в основном это – глюк в нашем мозгу.
Это когда новая кратковременная память случайно хранится в долгосрочной памяти. Поэтому кажется, что это произошло раньше, потому что наш мозг говорит нам, что это старая память. Это просто неаккуратный администратор вашего мозга,
– рассказал врач.
dr.karanr
This is why you get dejavu #dejavu #memory #learnontiktok #schoolwithdrkaran
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Хирург с библиотекой странных медицинских фактов
- Каран Радж – "ветеран" в области медицинского онлайн-образования. Он уже несколько лет публикует на ютюб-канале Dr Karan материалы на различные медицинские темы, которые главным образом ориентированы на студентов-медиков.
- Доктор Радж работает хирургом в больнице NHS Frimley Health Foundation Trust. Он также является почетным преподавателем Имперского колледжа Лондона и Университета Сандерленда. Радж преподает электронное обучение и бакалаврскую медицину.
- В ноябре 2019 года он зарегистрировался в тиктоке, где делится советами, причудливыми фактами и неудобными вещами, которые он делал как врач.
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