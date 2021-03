Дежавю создает странное ощущение того, что мы уже переживали нынешнюю ситуацию. Некоторые теории предполагают, что это воспоминания из другой жизни, другие же утверждают, что это – предсказание будущего. Врач раскрыл некоторые научные данные, которые стоят за этим явлением.

Доктор Каран Радж из Великобритании опубликовал видео на тиктоке и объяснил, почему все мы чувствуем дежавю. Говорит, что это сводится к "неаккуратному администратору нашего мозга".

Что такое дежавю

Слово "дежавю" с французского языка переводится как "уже виденное".

Это явление создает ощущение того, что мы уже переживали нынешнюю ситуацию.

Доктор Каран Радж объяснил, что в основном это – глюк в нашем мозгу.

Это когда новая кратковременная память случайно хранится в долгосрочной памяти. Поэтому кажется, что это произошло раньше, потому что наш мозг говорит нам, что это старая память. Это просто неаккуратный администратор вашего мозга,

– рассказал врач.



