Звикли сушити речі вдома на батареї, адже це швидко і зручно? Не поспішайте наступного разу це повторювати. Чим ви ризикуєте та як безпечно сушити одяг, розповідаємо далі.

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Чому не можна сушити одяг на батареї

Закликаємо вас назавжди відмовитись від такого методу просушування, якщо ви остаточно не хочете зіпсувати свій одяг. Тепла батарея не лише пошкодить делікатні тканини, але й може спровокувати появу забруднень, справитись з якими дуже непросто.

Якщо у вашій домівці батареї старого зразка, які подекуди вкрились іржею та слідами корозії, ви ризикуєте перенести ці "візерунки" на улюблену блузу чи білизну. Всього одного просушування достатньо, аби назавжди зіпсувати речі. Тож, перш ніж сушити одяг наступного разу, ретельно перевірте поверхню на наявність темних плям.

Фатальні наслідки чекають і на вовняні речі та інші делікатні тканини, які дуже вимогливі до температур. Просушування на теплих батареях завдасть шкоди тонкому шовку чи в'язаному светрику. Річ у тім, що ці тканини можуть деформуватись або вскокнутись.

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Спрощений та пришвидшений процес висушування може ускладнити вам прасування. На батареї, під впливом високих температур, тканина часто пересихає, тож розпрасувати її буде куди складніше.

Тож сушити білизну на спеціальній сушарці чи балконі куди практичніше та безпечніше. Не забувайте періодично провітрювати приміщення, якщо ви сушите білизну вдома. Так ви пришвидшите висихання та вбереже свої дихальні шляхи від в'їдливого запаху порошку.