Тренерка та нутриціологиня Олена Мандзюк зібрала типові помилки тих, хто худне. Спробуйте знайти ту, яка найбільше заважає вам та користуйтеся порадами, які допоможуть замінити непродуктивну звичку, дієвими методами.

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Нерегулярне харчування

Відсутність сніданку, переїдання на ніч, або вічний сценарій, де одного дня ви їсте 3 рази на день, а іншого – забуваєте про їжу через брак часу. Знайомо?

Рішення

Харчуйтеся повноцінно 3 або 2 рази на день, без перекусів. Сніданок повинен бути обов’язково! В ідеалі – максимально білковий + корисні жири з додаванням складних вуглеводів. Виділіть пів години ввечері та зберіть корисний обід на роботу, підготуйте продукти на сніданок – це зовсім не складно, коли стає звичкою.

Варіантів є безліч, наприклад:

лаваш + фета + сметана + курятина + овочі та зелень;

сендвічі з цілозернового борошна + овочі + слабо солона риба;

овочевий салат з капустою/огірками/помідорами/перцем, заправлений оливковою олією та спеціями.

Замалі порції

Так, це теж може бути причиною, чому не вдається схуднути. Якщо ви ніколи не рахували калорії, то навряд чи знаєте скільки енергії має ваша їжі й дуже імовірно, що ви їсте замало, під’їдаєте впродовж дня, постійно відчуваєте голод, а це часто провокує зриви й те саме бажання з’їсти шматочок піци перед сном. Що робити?

Рішення

2 – 3 дні вести харчовий щоденник , цього часу достатньо щоб побачити дефіцит або профіцит калорій;

, цього часу достатньо щоб побачити дефіцит або профіцит калорій; після їжі ви маєте відчувати насичення. Не таке "ніби зараз луснете", але і не голод. Це про баланс і розуміння свого тіла. Вчіться прислухатися до відчуттів, якщо голодні – збільште порції.

Стрибаєте з однієї модної дієти на іншу

Крайнощі рідко призводять до бажаного результату. 2, 3 чи 4 тижні строгої дієти неминуче відкинуть вашу вагу назад, бо дієта – це тимчасово.

Рішення

Збалансоване харчування, як стиль життя. Як тільки ви налаштуєте раціон та перестанете заганяти себе в жорсткі заборони – ви наблизитеся до стрункого тіла. Додайте дефіцит калорій та регулярні тренування – і ви будете задоволені результатом.

Розпочинаєте силові тренування, маючи зайву вагу

Результат – набряки та жирові відкладення. Плюс навантаження на серце, судини, хребет, суглоби.

Рішення

Спочатку скидаємо 50%, які необхідні для досягнення бажаної ваги за допомогою харчування і лише тоді переходимо до тренувань. Якщо вам хочеться фізичних навантажень – обирайте йогу, плавання, активні прогулянки на свіжому повітрі.

Замало спите

Це неочевидний фактор, яким часто нехтують. Коли організм не встигає відновлюватися – він відчуває нестачу енергії. Енергія виробляється від розщеплення жирів, але організм в стресі починає запасати їх на потім.

Рішення

7 – 8 годин повноцінного сну здатні виправити ситуацію. Спробуйте лягати до 23:00, щоб відчувати себе бадьоріше.