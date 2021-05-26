Тренер и нутрициолог Елена Мандзюк собрала типичные ошибки тех, кто худеет. Попробуйте найти ту, что больше всего мешает вам и пользуйтесь советами, которые помогут заменить непродуктивную привычку, действенными методами.

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Нерегулярное питание

Отсутствие завтрака, переедание на ночь, или вечный сценарий, где в течение одного дня вы едите 3 раза в день, а в другой – забываете поесть из-за нехватки времени. Знакомо?

Решение

Питайтесь полноценно 3 или 2 раза в день, без перекусов. Завтрак должен быть обязательно! В идеале – максимально белковый + полезные жиры с добавлением сложных углеводов. Выделите полчаса вечером и соберите полезный обед на работу, подготовьте продукты на завтрак – это совсем не сложно, когда становится привычкой.

Вариантов множество, например:

лаваш + фета + сметана + курятина + овощи и зелень;

сэндвичи с цельнозерновой муки + овощи + слабо соленая рыба;

овощной салат с капустой/огурцами/помидорами/перцем, заправленный оливковым маслом и специями.

Маленькие порции

Да, это тоже может быть причиной, почему не удается похудеть. Если вы никогда не считали калории, то вряд ли знаете сколько энергии в вашей еде и очень вероятно, что вы едите мало, подъедаете в течение дня, постоянно чувствуете голод, а это часто провоцирует срывы и желание съесть кусочек пиццы перед сном. Что делать?

Решение

2 – 3 дня вести пищевой дневник , этого времени достаточно, чтобы увидеть дефицит или профицит калорий;

, этого времени достаточно, чтобы увидеть дефицит или профицит калорий; после приема пищи вы должны чувствовать насыщение. Не так "будто сейчас лопнете", но и не голод. Это о балансе и понимание своего тела. Учитесь прислушиваться к ощущениям, если голодны – увеличьте порции.

Прыгаете с одной модной диеты на другую

Крайности редко приводят к желаемому результату. 2, 3 или 4 недели строгой диеты неизбежно вернут ваш вес назад, потому что диета – это временно.

Решение

Сбалансированное питание, как образ жизни. Как только вы настроите рацион, и перестанете загонять себя в жесткие запреты – вы приблизитесь к стройному телу. Добавьте дефицит калорий и регулярные тренировки – и вы будете довольны результатом.

Начинаете силовые тренировки, имея лишний вес

Результат – отеки и жировые отложения. Плюс нагрузка на сердце, сосуды, позвоночник, суставы.

Решение

Сначала сбрасываем 50%, которые необходимы для достижения желаемого веса с помощью питания и только тогда переходим к тренировкам. Если вам хочется физических нагрузок – выбирайте йогу, плавание, активные прогулки на свежем воздухе.

Мало спите

Это неочевидный фактор, которым часто пренебрегают. Когда организм не успевает восстанавливаться – он испытывает недостаток энергии. Энергия производится от расщепления жиров, но организм в стрессе начинает запасать их на потом.

Решение

7 – 8 часов полноценного сна способны исправить ситуацию. Попробуйте ложиться в 23:00, чтобы чувствовать себя бодрее.