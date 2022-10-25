Якщо ваше тіло потребує тепла навіть у відносно теплому приміщенні – це може бути сигналом багатьох проблем зі здоров'ям. Про те, на що варто звернути увагу, розповідаємо у нашому матеріалі.

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Чому постійно холодно

Анемія

Одна з головних причин постійного відчуття холоду – анемія. Для цього захворювання характерний дефіцит заліза або знижений гемоглобін у крові. Відбувається затримка з доставкою крові, на що організм реагує розширенням судин. На цьому етапі тіло різко віддає багато тепла, а ви мерзнете.

Брак вітамінів

Ще один вагомий чинник. який провокує відчуття холоду, – нестача вітамінів А, Е або насичених жирів. Ці компоненти відповідають за злагоджену роботу печінки. Збої в системі цього органу впливають і на його функції – нагрівання крові. Тож від цього страждає все тіло.

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Захворювання щитовидної залози

За підвищеною мерзлякуватістю також криються проблеми зі щитовидною залозою, особливо такий симптом характерний для жіночого організму. Саме щитовидна залоза виробляє гормони, які відповідають за обмін речовин.

З активністю залози знижується і розвивається гіпофункція та гіпотиреоз, які сповільнюють продукцію гормонів, а разом з ними і обмін речовин. Всі ці стани супроводжуються відчуттям холоду у тілі, адже темпи обміну і вироблення гормонів знижуються.

Щитовидні залози також впливають і на діяльність судин, які відповідають за кровопостачання, яке напряму пов'язане з теплообміном.

Цукровий діабет

З цим захворюванням пов'язана периферична невропатія, тобто судинні ураження на окремих ділянках тіла. У таких випадках люди відчувають холод саме у кінцівках.