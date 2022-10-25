Звісно, маніпуляцію часто вважають аморальною, проте, якщо не дуже зловживати, вона може справді допомогти вам. Ці прості та дієві прийоми допоможуть схиляти людей навколо на свій бік, домогтися симпатії колег і підлеглих.

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Вмикаємо в інших почуття вини

Формування відчуття вини – вже половина успіху. Чимало маніпуляцій ґрунтується саме на цьому. Тож спершу вам потрібно допомогти людині, прихильність якої для вас важлива. Природою запрограмовано так, що у нас автоматично з'являється відчуття заборгованості і бажання повернути "борги".

Як практичний приклад, можемо використати ситуацію, коли вам безкоштовно протирають лобове скло на світлофорі, а потім просять чайові. Почуття провини з'являється навіть тоді, коли ви не просили про цю послугу. Тож психологи рекомендують використовувати таку взаємодію і навіть робити незначні вчинки. Вони точно змусять людину швидше піти вам назустріч.



Увімкнути почуття провини – важливий етап маніпуляції / Фото Pexels

Просимо більше, ніж треба

Цей спосіб маніпуляції дослідили вчені з Гарвардського університету. Перше прохання має бути нереальним для людини, тож вона гарантовано вам відмовить. А вже з другим ви можете зробити "поступку" і попросити те, що вам насправді потрібно. Ймовірність, що вам відмовлять після такого "доблесного" вчинку, зменшується неабияк. Тут у дію вступають "норми взаємності", вмикається і почуття вини через першу відмову.

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Використовуємо силу дотику

Ще один психологічний трюк, який рятує знаних маніпуляторів вже чимало років. Непомітні дотики – гарний спосіб впливати на людину та схиляти на свою сторону.

Це підтверджують і дослідження, які доводять, що легкий дотик до руки чи плеча неабияк зближає. Закликаємо не перебільшувати з цим методом, адже надмірна тактильна комунікація може навпаки відштовхнути від вас співрозмовника.

Цікаво: Нещодавно психологи з університету Міссісіпі дослідили, що офіціанти в ресторанах, які дозволяють собі іноді торкатися відвідувачів, отримують набагато більші чайові.



Не зловживайте маніпулюванням людьми / Фото Pexels

Не бійтесь повторюватись

Цей прийом вміло застосовували ще нацистські вожді: багаторазово повторена брехня колись стане правдою. Психологи наголошують, що кількість повторень пропорційна ступеню довіри.

Знаємо один приклад – російський тоталітарний режим, у байки якого вірять мільйони людей. Зловживати цим прийомом, як путін, звісно не варто, але для локального застосування використати можна.

Випромінюйте впевненість

Ваше вміння схилити людей на свій бік напряму залежить від того, наскільки впевнено ви подаєте інформацію. Чимало слів, про які ви навіть не здогадувались, можуть підсвідомо підривати ваш авторитет в аудиторії: "мені здається", "я не зовсім впевнений, але вважаю...", "на мій погляд". Таким чином ви залишаєте слухачеві шанс сумніватися в тому, що ви говорите.

Тож у промовах рекомендуємо використовувати більш категоричні форми: "я впевнений", "я переконаний", "без сумніву". Вони роблять ваші аргументи переконливими.