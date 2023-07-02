Последние исследования показали, что темный шоколад с высоким содержанием какао может не только улучшить работу вашего мозга, но и защитить от солнца. Если вы употребите по 45 граммов этого сладкого продукта в неделю, почувствуете приятные изменения в своем здоровье.

К слову Полюбите чернослив: какая польза для организма

Чем полезен черный шоколад

Если вы думаете, какие питательные сладости стоит добавить в свой рацион, то темный шоколад подойдет идеально, ведь в 100-граммовой плитке содержится 11 граммов клетчатки. Но употреблять этот продукт следует осторожно, ведь он содержит 600 калорий и умеренное количество сахара.

Этот десерт также необходим, если вы испытываете недостаток калия, фосфора, цинка или селена.

Ученые также убеждены, что шоколад прекрасен источником антиоксидантов. Он наполнен многими органическими соединениями, в частности полифенолом и катехином, хорошо влияющим на организм. Эти элементы вместе с какао и миндалем, которые часто добавляют в шоколад, помогают снизить уровень холестерина.

Также темный шоколад может помочь людям, имеющим проблемы с кровообращением и повышенным артериальным давлением. Впрочем, к этой информации следует относиться несколько скептически, ведь одно из исследований, в котором участвовали люди с диабетом 2-го типа, не показало никакого эффекта.



Шоколад помогает снизить уровень холестерина.​

Но есть еще один полезный эффект от темного шоколада, уже подтвержденный многочисленными экспериментами – его длительное ограниченное употребление помогает избежать сердечных заболеваний. Это случается из-за того, что содержащиеся в шоколаде ферменты мешают холестерину накапливаться в артериях. Если вы будете употреблять 45 граммов шоколада в неделю, снизите риск сердечно-сосудистых заболеваний на 11%.

Вы могли и не подозревать, но темный шоколад может даже защитить вашу кожу от солнца. Оказывается, флавоноиды могут уменьшить чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению почти вдвое. Кроме того, они способствуют ее увлажнению и притоку крови.

Видимо, вам уже приходилось слышать о том, что темный шоколад может улучшить работу вашего мозга. Однако этот продукт может помочь и пожилым людям, склонным к деменции – он поддерживает когнитивные функции и улучшает память и внимание.