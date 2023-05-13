Проте друга когорта отримує чимало користі для організму, якщо регулярно вживає цей сухофрукт. 24 канал розповідає, чому треба їсти чорнослив.

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У чому користь чорносливу

Цей сухофрукт є одним із найпопулярніших. Його варто включити у раціон людям, які мають дефіцит вітаміну А і схильність до катаракти чи сухості очей. Його треба їсти задля запобігання пошкодженню клітинних мембран вільними радикалами, адже він має високу антиоксидантну дію.

У чорносливі чимало калію, що покращує роботу серцево-судинної системи і знижує ризик інфарктів та інсультів. А ще у ньому є клітковина і сорбіт, який позитивно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту. Загалом можна відчути навіть омолоджувальну дію.



Не бійтесь їсти чорнослив / Фото Pexels

Цікаво: чорнослив зберігає корисні якості свіжих слив і, на відміну від них, доступний протягом цілого року.

Ба більше, цей продукт потішить вмістом пектинових речовин, рослинної клітковини, органічних кислот, вітамінами В1, В2, С, РР, провітаміном А, натрієм, магнієм, фосфором, йодом. Проте він є трохи калорійним. У 100 грамах ви знайдете 230 – 240 кілокалорій.

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Які протипоказання

Як і кожен продукт, чорнослив має протипоказання. Так, з ним треба бути обережним вагітним жінкам через виражену проносну дію, людям з сечокам'яною хворобою та тим, у кого індивідуальна непереносимість. Категорично не можна вживати сухофрукт особам з діареєю, цукровим діабетом та нирковокам'яною хворобою.

Важливо і правильно дозувати продукт. На день рекомендовано вживати 40 – 50 грамів, а це 5 – 6 плодів. Більше не потрібно. Якщо ви лишень починаєте вводити чорнослив у раціон, то достатньо 1 – 2 на добу. З часом кількість поступово можна збільшувати.