Проте друга когорта отримує чимало користі для організму, якщо регулярно вживає цей сухофрукт. 24 канал розповідає, чому треба їсти чорнослив.
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У чому користь чорносливу
Цей сухофрукт є одним із найпопулярніших. Його варто включити у раціон людям, які мають дефіцит вітаміну А і схильність до катаракти чи сухості очей. Його треба їсти задля запобігання пошкодженню клітинних мембран вільними радикалами, адже він має високу антиоксидантну дію.
У чорносливі чимало калію, що покращує роботу серцево-судинної системи і знижує ризик інфарктів та інсультів. А ще у ньому є клітковина і сорбіт, який позитивно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту. Загалом можна відчути навіть омолоджувальну дію.
Не бійтесь їсти чорнослив / Фото Pexels
Ба більше, цей продукт потішить вмістом пектинових речовин, рослинної клітковини, органічних кислот, вітамінами В1, В2, С, РР, провітаміном А, натрієм, магнієм, фосфором, йодом. Проте він є трохи калорійним. У 100 грамах ви знайдете 230 – 240 кілокалорій.
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Які протипоказання
Як і кожен продукт, чорнослив має протипоказання. Так, з ним треба бути обережним вагітним жінкам через виражену проносну дію, людям з сечокам'яною хворобою та тим, у кого індивідуальна непереносимість. Категорично не можна вживати сухофрукт особам з діареєю, цукровим діабетом та нирковокам'яною хворобою.
Важливо і правильно дозувати продукт. На день рекомендовано вживати 40 – 50 грамів, а це 5 – 6 плодів. Більше не потрібно. Якщо ви лишень починаєте вводити чорнослив у раціон, то достатньо 1 – 2 на добу. З часом кількість поступово можна збільшувати.