Щоденна робота на ліжку – це настільки слизький шлях, що він може швидко перерости у відсутність самоконтролю. Чому важливо позбутися цієї звички – дізнавайтеся у матеріалі.

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Що погіршується, коли постійно працювати на ліжку

Якість сну

За словами психотерапевта Енні Міллер, є дуже важлива причина, чому ми не повинні працювати з ліжка.

Коли ми використовуємо ліжко для іншої діяльності, як-от робота, читання, перегляд телевізора тощо, ми створюємо асоціацію з неспанням. Ми хочемо, щоб ліжко було сигналом для сну, а робота в ліжку послаблює цю асоціацію,

– каже Міллер.

Якщо говорити дуже просто, ми маємо асоціювати наші ліжка лише з двома речами: сном і інтимністю.

Перегляд яскравих екранів впливає на якість сну. Експерти радять утриматися від ґаджетів за 1 – 2 до сну.

Продуктивність

Усі ці причини переплітаються. Робота в ліжку погіршує якість сну, що знижує продуктивність роботи, рівень енергії та якість життя.

Якщо ви працювали цілий день на ліжку, вам буде важко викинути роботу з голови під час сну. З іншого боку, ліжко постійно схиляє до того, щоб відпочити чи задрімати під час роботи.

Постава

Тримати правильну поставу на ліжку під час роботи – неможливо. Людям постійно хочеться лягти на спину, живіт чи бік. А після таких неправильних поз спина стає "мертвою".

Навіть якщо ви сидите на ліжку, то робите це на нерівній поверхні протягом тривалого періоду часу. Монітор стоїть на неправильній висоті та, ймовірно, вигинається спина. З часом це може призвести й до захворювань опорно-рухового апарату.



На ліжку неможливо дбати про правильну поставу / Фото Pexels

Гігієна

Хочете почути щось трохи жахливе? За словами дерматолога Алока Вія, ми щодня "скидаємо" стільки мертвих клітин шкіри, що можна прогодувати мільйон пилових кліщів. Понад 15 мільйонів цих клітин виділяються вночі.

Чим більше часу ви проводите на ліжку, тим страшніша ця цифра. Одне дослідження показало, що людські ліжка насправді менш гігієнічні, ніж ліжка шимпанзе.

Настрій та енергія

Спальні часто темніші за інші кімнати. Тьмяно освітлена спальня може втомлювати, змінювати біологічний годинник, негативно впливати на психічне здоров'я та напружувати очі.

Напівтемрява кімната чудово підходить для сну, але точно не для роботи. Баланс між роботою та особистим життям є ключовим як для фізичного, так і для психічного здоров'я.