Команда вчених з Нью-Йоркського університету спробувала дослідити причини появи сивини. Розповідаємо про їхні результати.

Що станеться з волоссям, якщо не чистити гребінець: неприємні наслідки

Чому волосся сивіє з віком

Випадіння волосся – нормальний цикл. Нове виростає з фолікулів, які є у шкірі, де перебувають меланоцити, що виробляють пігмент, а також безперервно руйнуються та оновлюються.

Коли відбуваються ці всі процеси, чимала кількість стовбурових клітин меланоцитів починає працювати гірше. Вони перестають "блукати" навколо фолікула й знерухомлюються, через що не можуть дозріти до повноцінних меланоцитів. Враховуючи те, що пігмент не виробляється, волосся стає сивим, білим чи сріблястим.



Сивина – природний стан волосся / Фото Pexels

Чи можна зупинити або відтермінувати посивіння

Наше дослідження на мишах доповнює базове розуміння того, як стовбурові клітини меланоцитів впливають на забарвлення волосся. Новознайдені механізми підвищують ймовірність того, що таке ж фіксоване розташування стовбурових клітин меланоцитів є у людини. Це означає, що можна потенційно віднайти шлях для уповільнення чи запобігання посивінню,

– заявив провідний науковець дослідження Ци Сун.

Хоч є дослідження, які припускають, що генетика частково впливає на появу сивини, відтермінувати її можна вже зараз доволі простими методами. Однією з причин називають погане харчування. Спробуйте змінити свій раціон, щоб не посивіти завчасно.

Також деякі дослідники стверджують, що стрес може сприяти посивінню, і припускають, що усунення тривоги сприяє відновленню процесу пігментації хоча б на деякий час.

Чи варто висмикувати сиві волоски

Експерти не радять цього робити. Річ у тім, що це ніяк не завадить наступному волоску, який виросте з того ж фолікула, бути сивим. Гірше буде, якщо ви пошкодите фолікул. Це суттєво ускладнить процес росту й означатиме, що ви можете залишитися з меншою кількістю волосся або навіть з певними плямами на голові.